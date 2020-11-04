10 طرق مختلفة تلبسي بيهم الجاكيت الجينز

الجاكيت الجينز من القطع الاساسية والضرورية اللي لازم تكون موجودة في كل دولاب ، لانه مش بيبطل وتقدري تلبسيه تقريبا في كل المواسم ، بالظبط زي البنطلون الجينز اللي منقدرش نستغنى عنه وبيتلبس مع حاجات كتير جدا ، الجاكيت الجينز كمان يعتبر اساسي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض 10 طرق للبس الجاكيت الجينز.
10 طرق للبس الجاكيت الجينز:
الجاكيت الجينز بيتميز بالراحة والاناقة ، وتقدري تلبسيه على اي حاجة ، لو الجو مشمس وحر تقدري تنسقيه مع فستان او قميص ابيض او بنطلون كلاسيك ، ولو الجو برد تقدري تلبسي الجاكيت الجينز فوق السويتر او التوب وتعملي طبقات.
الحاجة المميزة في وجود الجاكيت الجينز في دولابك انك تقدري تلبسيه كاجوال او بلوك انيق ، نسقيه مع تيشرت وبنطلون وسنيكرز للوك كاجوال ، او نسقيه مع فستان وشوز بكعب للوك انيق.
طريقة العناية بالجاكيت الجينز:
بصي على الملصق اللي بيكون في الجاكيت عشان تعرفي اي تعليمات خاصة بالعناية بيه ، والطريقة المكتوبة هتكون هي الطريقة المثالية للعناية بالجاكيت الجينز ، تقدري تغسلي الجاكيت الجينز في الغسالة ، من غير ما تحتاجي للتنضيف الجاف ، اتأكدي بس انك بتغسليه في درجة حرارة باردة ودورة غسيل خفيفة ، ضيفي له منعم اقمشة سائل اثناء الغسيل عشان يحافظ على نعومة النسيج ، بعدها انشريه لحد ما ينشف ، وبعدين اكويه لو حسيتي انه محتاج مكوى ، واتجنبي تنشفي الجاكيت الجينز في مجفف الغسالة لانه ممكن ينكمش وحرارة المجفف ممكن تتلف الياف الخامة بتاعته.
تعالوا نشوف 10 افكار تقدري تنسقي بيهم الجاكيت الجينز على مدار السنة.
1- اللوك 1:
جاكيت جينز مع تيشرت ابيض, بنطلون اسود انكل.
وكملي اللوك بشنطة بني مع سابوه mules, وعقد قصير.
2- اللوك 2:
جاكيت جينز مع قميص شامبري نص كوم, جينز اسود.
شنطة سودا, وسابوه mukes, عقد قصير.
3- اللوك 3:
جاكيت جينز, بلوزة بيضا, وجينز رمادي.
شنطة سودا, شوز فلات اسود, وباندانا بدل الاكسسوار.
4- اللوك 4:
جاكيت جينز, تيشرت رمادي, جيبة سك.
شنطة سودا, شوز فلات اسود, عقد طويل.
5- اللوك 5:
جاكيت جينز, تيشرت رمادي, جينز ابيض.
شنطة سودا,سنيكرز ابيض, عقد طويل.
6- اللوك 6:
جاكيت جينز, تيشرت مقلم, جيبة ميدي.
شنطة سودا, شوز فلات اسود, باندانا.
7- اللوك 7:
جاكيت جينز, تيشرت مقلم, جينز رمادي.
شنطة بني, سابوه mules, عقد قصير.
8- اللوك 8:
جاكيت جينز, تيشرت مقلم, جينز ابيض.
شنطة سودا, سابوه mules, عقد قصير.
9- اللوك 9:
جاكيت جينز, تيشرت اسود, جيبة رمادي.
شنطة سودا, شوز فلات اسود, باندانا.
10- اللوك 10:
جاكيت جينز, فستان اسود.
شنطة سودا, شوز فلات اسود, باندانا.
مجموعة من ال Outfits تستوحي منهم افكار للبس الجاكيت الجينز
10 نصايح هتساعدك تختاري الجينز المثالي
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