10 طرق مختلفة تلبسي بيهم الجاكيت الجينز

الجاكيت الجينز من القطع الاساسية والضرورية اللي لازم تكون موجودة في كل دولاب ، لانه مش بيبطل وتقدري تلبسيه تقريبا في كل المواسم ، بالظبط زي البنطلون الجينز اللي منقدرش نستغنى عنه وبيتلبس مع حاجات كتير جدا ، الجاكيت الجينز كمان يعتبر اساسي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض 10 طرق للبس الجاكيت الجينز.

10 طرق للبس الجاكيت الجينز:

الجاكيت الجينز بيتميز بالراحة والاناقة ، وتقدري تلبسيه على اي حاجة ، لو الجو مشمس وحر تقدري تنسقيه مع فستان او قميص ابيض او بنطلون كلاسيك ، ولو الجو برد تقدري تلبسي الجاكيت الجينز فوق السويتر او التوب وتعملي طبقات.

الحاجة المميزة في وجود الجاكيت الجينز في دولابك انك تقدري تلبسيه كاجوال او بلوك انيق ، نسقيه مع تيشرت وبنطلون وسنيكرز للوك كاجوال ، او نسقيه مع فستان وشوز بكعب للوك انيق.

طريقة العناية بالجاكيت الجينز:

بصي على الملصق اللي بيكون في الجاكيت عشان تعرفي اي تعليمات خاصة بالعناية بيه ، والطريقة المكتوبة هتكون هي الطريقة المثالية للعناية بالجاكيت الجينز ، تقدري تغسلي الجاكيت الجينز في الغسالة ، من غير ما تحتاجي للتنضيف الجاف ، اتأكدي بس انك بتغسليه في درجة حرارة باردة ودورة غسيل خفيفة ، ضيفي له منعم اقمشة سائل اثناء الغسيل عشان يحافظ على نعومة النسيج ، بعدها انشريه لحد ما ينشف ، وبعدين اكويه لو حسيتي انه محتاج مكوى ، واتجنبي تنشفي الجاكيت الجينز في مجفف الغسالة لانه ممكن ينكمش وحرارة المجفف ممكن تتلف الياف الخامة بتاعته.

تعالوا نشوف 10 افكار تقدري تنسقي بيهم الجاكيت الجينز على مدار السنة.

1- اللوك 1:

جاكيت جينز مع تيشرت ابيض, بنطلون اسود انكل.

وكملي اللوك بشنطة بني مع سابوه mules, وعقد قصير.

2- اللوك 2:

جاكيت جينز مع قميص شامبري نص كوم, جينز اسود.

شنطة سودا, وسابوه mukes, عقد قصير.

3- اللوك 3:

جاكيت جينز, بلوزة بيضا, وجينز رمادي.

شنطة سودا, شوز فلات اسود, وباندانا بدل الاكسسوار.

4- اللوك 4:

جاكيت جينز, تيشرت رمادي, جيبة سك.

شنطة سودا, شوز فلات اسود, عقد طويل.

5- اللوك 5:

جاكيت جينز, تيشرت رمادي, جينز ابيض.

شنطة سودا,سنيكرز ابيض, عقد طويل.

6- اللوك 6:

جاكيت جينز, تيشرت مقلم, جيبة ميدي.

شنطة سودا, شوز فلات اسود, باندانا.

7- اللوك 7:

جاكيت جينز, تيشرت مقلم, جينز رمادي.

شنطة بني, سابوه mules, عقد قصير.

8- اللوك 8:

جاكيت جينز, تيشرت مقلم, جينز ابيض.

شنطة سودا, سابوه mules, عقد قصير.

9- اللوك 9:

جاكيت جينز, تيشرت اسود, جيبة رمادي.

شنطة سودا, شوز فلات اسود, باندانا.

10- اللوك 10:

جاكيت جينز, فستان اسود.

شنطة سودا, شوز فلات اسود, باندانا.

مجموعة من ال Outfits تستوحي منهم افكار للبس الجاكيت الجينز

10 نصايح هتساعدك تختاري الجينز المثالي