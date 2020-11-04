يعد الجزر الابيض من الخضروات غير معروفة للكثيرين، لكنه ينتمي لنفس عائلة الجزر العادي.

ويمكن تناول الجزر الابيض بديلاً عن الجزر العادي والبطاطا الحلوة والبقدونس والفجل، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات خاصة السلطة. كما يمكن تناوله مشوياً او مطبوخاً مع اللحم او الدجاج.

يمتاز الجزر الابيض وهو من خضروات الخريف، بمحتواه العالي من البروتينات والالياف الغذائية والماء، كما انه قليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون وبالتالي فإنه من الاطعمة الصحية جداً.

في موضوعنا اليوم، نتعرف على فوائد الجزر الابيض الصحية والمتعددة.

فوائد الجزر الابيض الصحية

يمتاز الجزر الابيض باحتوائه على مواد مضادة للاكسدة والمعادن والفيتامينات، ما يجعله من الاصناف الغذائية الواجب تناولها على الدوام.

ومن فوائد الجزر الابيض الصحية:

• تعزيز صحة القلب: من خلال تقليل ضغط الدم المرتفع وخفض نسبة الكوليسترول في الدم بصورة كبيرة .

كما ان محتواه من الالياف والبوتاسيوم وقلة محتواه من الدهون والصوديوم يجعله مفيداً لصحة القلب، اضافة الى حمض الفوليك الذي يقلل نسبة .الهوموسيستيين في الدم والذي يرتبط بأمراض القلب بشكل كبير.

• مفيد لصحة الحامل: يحتوي الجزر الابيض على العديد من المغذيات المفيدة اثناء فترة الحمل، بفضل محتواه من البروتين وحمض الفوليك الضروري لمنع التشوهات الخلقية عند الجنين.

• المساعدة على انقاص الوزن: اثبتت دراسات وابحاث عدة ان تناول الجزر الابيض يساعد على تقليل افراز هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع ما يقلل الرغبة في تناول الطعام و فقدان الوزن.

كما ان الجزر الابيض منخفض السعرات الحرارية والدهون وغني بالالياف التي تعزز الهضم، ما يجعله مهماً لفقدان الوزن.

• تقوية المناعة: يعد الجزر الابيض من افضل الاطعمة المقوية للمناعة كونها غني بالفيتامينات التي تحارب الامراض مثل فيتامين سي وفيتامين ه. كما يحتوي على المواد المضادة للاكسدة المحاربة لمسببات الامراض.

• تعزيز صحة الدماغ: الجزر الابيض غني بحمض الفوليك وفيتامينات ب التي تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتحارب التوتر والقلق.

كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يحفز وصول الدم الغني بالاكسجين الى الدماغ، وكذلك الفوسفور والحديد ومضادات الاكسدة التي تحمي الدماغ من الامراض المزمنة.

• الوقاية من فقر الدم: بفضل محتواه من الحديد وفيتامين سي وفيتامين ه، وهي مكونات تعزز تكوين كريات الدم الحمراء ووصول الدم الى الجسم بشكل فعال، ما يحول دون الاصابة بفقر الدم.

• تعزيز صحة العينين: يساعد تناول الجزر الابيض على حماية العين من امراض التقدم بالسن واضرار التعرض للشمس مثل التنكس البقعي وجفاف العين.

• تحفيز عمل الانزيمات: ومنها انزيمات الهضم التي تفرزها المعدة، وانزيمات تكسير وامتصاص الطعام، اضافة للانزيمات التي تساعد على شفاء والتئام الجروح، وذلك لاحتوائه على المنغنيز.

• تحسين صحة الفم والاسنان: يحتوي الجزر الابيض على فيتامين سي الذي يحارب التهاب اللثة، كما يقلل من رائحة الفم الكريهة وبناء اسنان قوية بفضل محتواه من الكالسيوم والفوسفور وتقليل التهابات اللسان ومحاربة البكتيريا المسببة للتسوس.

• مكافحة امراض الجهاز التنفسي: بفضل محتواه العالي من المواد المضادة للالتهاب، فإن تناول الجزر الابيض يحمي من العديد من امراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الانفية وغيرها.

• الوقاية من سرطان الرئة: كونه يحتوي على مضادات الاكسدة القوية والمحاربة للجذور الحرة المسببة لمرض السرطان.