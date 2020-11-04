تخلصوا من الشعر الخشن المجعد في دقائق بمكون عظيم موجود في كل منزل

التخلص من الشعر الخشن المجعد أمر يعتقد معظم الناس أنه صعب للغاية خاصة النساء والفتيات لأن كل منهن تريد شعر ناعم مفرود كشكل من أشكال الجمال، هناك الكثير من المنتجات التي تعمل على فرد الشعر وليس إصلاحه وتكون باهظة الثمن بالإضافة إلى أنها قد لا تعطي نتائج جيدة مع البعض، أما عن الوصفات المجربة التي هي من خير الطبيعة فيما تعمل على علاج المشكلة نفسها مثل التخلص من الشعر الأبيض وفرد الشعر الخشن هما الأكثر معاناة بين الناس، وعلى الجانب الآخر ينصحون خبراء التجميل والعناية بالشعر والبشرة بـ الوصفات الطبيعية لأنها تحتوي على مجموعة عناصر وفيتامينات التي يحتاجها الشعر مع نسبة من الزيوت المنعمة لبصيلات وخصلات فروة الرأس.

فرد الشعر الخشن المجعد

من خلال التجارب التي أٌجريت لـ العديد من الناس أو من خلال خبراء العناية بالشعر والتي تختلف في مكوناتها وكل وصفة تعطي نتيجة غير الأخرى على حسب شدة الخشونة والتجعد أيضاً، فيما توجد عوامل كثيرة تكثر من خشونة وتلف الشعر منها استعمال المكواة أو فرد الشعر بالحرارة عموماً فهو يضر خصلات الشعر ويسبب تساقطه، واليوم نقدم لكم وصفة مميزة المكون الفعال فيها هو النشا مع إضافة بعض العناصر لكي تعطي النتيجة الممتازة بشهادات من جربها.

طريقة التخلص من الشعر الخشن المجعد

من خلال مجموعة مكونات تحصلون على شعر مفرود وناعم كالحرير في غضون دقائق :-

المكونات / 3 ملاعق من النشا + كوب ماء + ملعقة كربونات الصوديوم + ملعقتين مايونيز + موزة مهروسة + ملعقتين زيت جوز هند خام + ملعقتين هلام صبار.