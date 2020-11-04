طريقة عمل الكيكة اليابانية الاسفنجية الشهيرة بكل بساطة

طريقة عمل الكيكة اليابانية الاسفنجية التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وفي الحقيقة تتمتع هذه الكيكة بقوام مميز جداً وطعم رائع حيث يتم إعدادها بالجبن الكريمي فيمكن أن نقول عنها تشيز كيك يابانية، فاليوم من خلال هذا المقال أقدم لكم مقادير الكيكة اليابانية المضبوطة والطريقة السليمة لإعدادها بكل بساطة في المنزل. مقادير الكيكة اليابانية الاسفنجية:

3 حبة بيض.

1/3 كوب حليب سائل.

ربع كوب سكر أبيض ناعم الحبيبات.

نصف كوب جبنة كريمي.

ربع كوب دقيق.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة خل. طريقة عمل الكيكة اليابانية الاسفنجية:

في البداية يتم فصل البياض عن الصفار في كل كمية البيض لدينا في طبقين منفصلين.

نضع الزبدة والجبنة الكريمي والحليب على حمام مائي مع التقليب المستمر حتى تمتزج كل المكونات، ثم نغلق النار ونضيف إليهم صفار البيض مع التقليب حتى يختلط تماماً مع باقي المكونات، بعد ذلك يتم إضافة الدقيق المنخول ونرفع الإناء من على الحمام المائي ونضيف الفانيليا مع التقليب جيداً.

في محضرة الطعام نضع بياض البيض ونضيف إليه الخل أو يمكن استبداله بنصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونقوم بخفق بياض البيض جيداً حتى يصبح لونه أبيض وقوامه متماسك ويحتوي على رغوة، بعد ذلك نضيف السكر تدريجياً مع استمرار الضرب على سرعة متوسطة حتى يحصل على القوام المطلوب.

نقوم بإضافة خليط بياض البيض والسكر إلى الخليط السابق إعداده بالتدريج مع التقليب البطيء.

يسكب الخليط في صينية فرن مناسبة وتكون مدهونة بالقليل من الزبدة أو بورق الزبدة، وتوضع صينية الكيكة اليابانية في صينية فرن أكبر بها كمية من الماء الساخن، وتوضع في فرن هادئ على درجة حرارة 120 درجة لمدة ساعة، بعد ذلك يتم إشعال الشواية دقيقتين فقط حتى تحصل على اللون الذهبي من فوق.

وتخرج من الفرن وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة، ويمكن تقديمها هكذا مع الشاي أو إضافة أي نوع صوص محبب لديكم مثل صوص الفراولة أو صوص الشوكولاتة.

ولعمل صوص شوكولاتة سهل وسريع اخلط كوب من الكاكاو الخام مع كوب من الحليب السائل وكوب من السكر البودر ونصف كوب زيت نباتي في الخلاط.

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