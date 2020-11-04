ماهي أعراض نقص فيتامين أ وأسبابه

فيتامين أ أحد أبرز أنواع الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان لإتمام العمليات و الحيوية، ووظائف الأعضاء في أجهزة الجسم، وأي نقص به له تأثير سلبي على الصحة العامة ككل، ووفق "موقع ويب" طب إليكم أعراض نقصه ومصادره الطبيعية.

أعراض نقص فيتامين أ:

فيتامين أ من الفيتامينات المهمة للبشرة و الجلد واي نقص به يسبب جفاف البشرة ويزيد من الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما.

العيون دوت الخليج أكثر عضو في الدسم يحتاج فيتامين أ للحفاظ على صحتها بشكل عام، وجفاف العين الذي يمكن أن يفاقم ليسبب فقدان النظر وجفاف القرنية يعد أحد أعراض نقص فيتامين أ.

في تأكيد على أهمية فيتامين أ للعيون، يعد العمى الليلي والذي ينتج عنه عدم القدرة على مشاهدة الألوان هو أحد أعراض نقص فيتامين أ.

العقم وعدم القدرة على الإنجاب سواء عند لرجال أو النساء يمكن أن يكون نتيجة لنقص فيتامين أ في الجسم.

نقص فيتامين أ يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب وهي المشكلة الشائعة لدى الكثيرين في هذه المرحلة العمرية.

فيتامين أ مهم لكل الأعمار وخاصة لدى الأطفال كونه يؤثر على النمو، وأي نقص به يسبب مشاكل في النمو.

مصادر فيتامين أ:

السبانخ، منتجات الألبان، الكبد، الخضراوات الخضراء الورقية، الجزر، الشمام، البيض، البروكلي، الفلفل.

أسباب نقص فيتامين أ:

سوء التغذية هو المسبب الرئيسي لنقص فيتامين أ إلا أن هنالك أسباب مرضية أخرى تؤثر على امتصاصه من مصادره وهي:

التليف الكيسي.

قصور البنكرياس الحاد.

التهاب الكبد الوبائي الإنتاني.

اعتلالات القنوات الصفراوية.

الخضوع لجراحة تغيير شرايين الأمعاء الدقيقة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.