دراسة: تأثير ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم على القلب

ارتفاع ضغط الدم المرض الذ يوصف بالمرض الصامت، فالإصابة به لا يمكن معرفتها إلى بعض الفحوصات الطبية، ووضوح الأعراض التي يسببها، وهنالك نوع من ارتفاع ضغط الدم وهو الأخطر حيث أنه يحدث ارتفاع الضغط فقط خلال النوم، وهاهي دراسة توضح مدى خطورة هذا الأمر على القلب.

ضغط الدم وصحة القلب:

أظهر بحث جديد نُشر اليوم في مجلة الدورة الرئيسية لجمعية القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، وخاصة فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم خلال النهار ضمن النطاق الطبيعي، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز".

ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم:

قال كازومي كاريو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: "يتم التعرف بشكل متزايد على ضغط الدم أثناء الليل كمؤشر لمخاطر القلب والأوعية الدموية وتوفر هذه الدراسة معلومات أكثر عمقًا حول مخاطر القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم أثناء الليل وأنماط مختلفة لضغط الدم أثناء الليل مما تم الإبلاغ عنه سابقًا."

سجلت الدراسة الاستباقية لمراقبة ضغط الدم في اليابان أكثر من 6 آلاف مريض من جميع أنحاء اليابان بين عامي 2009 و 2017 وقياس مستويات النهار والليل باستخدام جهاز مراقبة في المنزل يمكن ارتداؤه ومتنقل.

تم قياس ضغط الدم أثناء الأنشطة اليومية والنوم لمدة 24 ساعة على الأقل في كل مرة ، وتم تنزيل بيانات الجهاز بشكل دوري في عيادة الرعاية الصحية.

نتيجة الدراسة:

عانى المشاركون في الدراسة ما مجموعه 306 حالة قلبية وعائية ، بما في ذلك 119 سكتة دماغية و 99 تشخيصًا لمرض الشريان التاجي و 88 تشخيصًا لفشل القلب

ارتبطت المستويات المتزايدة أثناء النوم - ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 20 ملم زئبق أعلى من قراءة الشخص الانقباضية أثناء النهار - بشكل كبير بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وفشل القلب.