طرق إيقاف الإسهال وأسبابه المرضية

الإسهال عرض صحي له مسببات مرضية عدة، وكثير من العادات غير الصحية التي تسببه، وتكمن خطورة الإسهال في كونه يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، والالتهابات في الجهاز الإخراجي، لذلك من المهم علاجه في حال الإصابة به.

أسباب الإسهال:

ذكر موقع "ويب طب" مسببات الإسهال وهي:

الإصابة بالتسمم الغذائي.

حساسية الجهاز الهضمي، والحساسية من بعض الأطعمة.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب الإسهال.

الخضوع للمعالجات الإشعاعية.

التعرض للإصابة بالأمراض المعوية.

مشاكل في الجهاز الهضمي وعدم قدرته على امتصاص الغذاء.

الإصابة باضطراب فرط الغدة الدرقية.

الإسهال يمكن أن يكون عرض مرضي يرافق بعض الأمراض السرطانية.

الخضوع للعمليات الجراحية.

اضطرابات القولون.

أما العادات غير الصحية التي تسبب الإسهال فهي مثل الإفراط في تشرب المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين، وسوء استخدام الأدوية، و التغذية غير الصحية.

علاج الإسهال:

من المهم أولا تعويض السوائل المفقودة من الجسم من خلال شرب الماء النقي على فترات متقاربة.

تناول الأطعمة النشوية اتي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء مثل البطاطا و الجزر و الموز.

تجنب الأطعمة المليئة بالتوابل والبهارات.

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ومنها الزبادي حيث يعمل على مكافحة العدوى المسببة للإسهال.

يمكن أخذ الأدوية الطبية التي تساعد في التخلص الإسهال.

الزنجبيل وخل التفاح يمكن أن يساهمان في القضاء على العدوى المسببة للإسهال.

في حال تكرار حدوث الإسهال لأكثر من يومين على فترات متقاربة، فيجب مراجعة طبيب مختص لتفاجي مضاعفات الإسهال.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.