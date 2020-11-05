الكربوهيدرات دوت الخليج أنواع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، للحفاظ على الصحة العامة، إلا أننا نسمع كثيرًا بأن الكربوهيدرات يجب أن يتم تناولها بكميات محددة حتى تتحقق الفائدة منها، فالإفراط بها يضر الصحة ويسبب الأعراض التالية..

الكربوهيدرات:

تتكون الكربوهيدرات من ثلاث فئات رئيسة، وهي السكريات والنشا والألياف الغذائية، وهي جزيئات من السكر تمنح الجسم الطاقة اللازمة، وأهم هذه الجزيئات هو الغلوكوز، والكربوهيدرات أنواع نها ما هو صحي مثل الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والبقوليات، ومنها ما هو غير صحي كالأغذية عالية التصنيع أو المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات والمشروبات الغازية.

أضرار الإفراط في تناول الكربوهيدرات:

هنالك مجموعة من الأعراض والعلامات التي تدل على الإفراط في تناول الكربوهيدرات نشرها موقع هيلث دايجست الأمريكي وهي:

الإفراط في تناول الكربوهيدرات يزيد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، إلا في حال تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل دقيق الشوفان أو الكينوا.

أكثر ما يعرف عن الكربوهيدرات دوت الخليج أنها تتسبب في زيادة الوزن وهي تفتح الشهية وغنية بالسعرات الحرارية.

تناول مصادر الكربوهيدرات غير الصحية يسبب مشاكل في المعدة والأمعاء، بسبب افتقارها إلى الألياف الدقيقة، وبالتالي تسبب تلبك معوي وإمساك وغازات وتقلصات في البطن وانتفاخه.

الكربوهيدرات ترفع من نسبة التعرض للأمراض الالتهابية في الجسم ومنها التهابات وآلام المفاصل.

الكربوهيدرات تسبب عدوى الفطرية المهبلية لدى النساء.

حب الشباب أحد أعراض الإفراط في تناول الكربوهيدرات.

تسوس الأسنان من علامات كثرة تناول الكثير من الكربوهيدرات.

الكربوهيدرات تؤثر على صحة الدماغ وعلى وظائفه وتسبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والأمراض التنكسية العصبية.

الاكتئاب أحد مضاعفات الإفراط في تناول الكثير من الكربوهيدرات.

يعرف عن الكربوهيدرات بالرغم من أنها تمنح الجسم طاقة سريعة إلا أن تسبب بعد ذلك التعب والإرهاق، وتزيد من الرغبة في النوم.

الكربوهيدرات يمكن أن تسبب ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تناول الكثير من الكربوهيدرات يسبب زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.