طبقي النظام والتعليمات دي ومن غير رجيم خسارة الوزن في اسبوع واحد مش أقل من ٨كيلو غي الشهر

خطوات فعالة لتخسيس الأرداف، يرغب الكثيرين من الأشخاص بالتحديد السيدات في تنحيف منطقة الأرداف ويتم ذلك من اتباع رجيم معين ولكن هذا لن يحدث بشكل فردي فهناك الكثير من الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل الحصول على وزن مثال وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات.

خطوات فعالة لتخسيس الأرداف:

هناك الكثير من الطرق التي تساعد على خساره الدهون اهما ما يلي:

طريقة خساره الوزن بدون مجهود:

• في بداية الأمر يجب أن يتم اتباع نظام غذائي سليم يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كلاً من السكر والدقيق الأبيض والدهون كالبيتزا والبطاطا المقلية ويتم استبدالها بالفواكه.

• رفع الأوزان، تعتبر من أسرع الطرق التي تعمل على التخسيس فمن الأفضل أن يتم رفع الأوزان ثلاثة مرات في الأسبوع ويتم ذلك من خلال استخدام بعض التمارين كالقرفصاء وتمديد الساق.

• تمرين القرفصاء:

من أكثر التمارين قدرة التي تساعد على تنحيف الأطراف ويمكن لأي شخص أن يقوم بممارسة هذا التمرين يتم من خلال الوقوف بشكل مستقيم مع التباعد بين القدمين والركبتين والحفاظ على استقامة الظهر ويتم النزول إلى الأسفل وجعل المؤخرة للوراء من أجل تشكيل زاوية قائمة مع الساقين ويتم تكرار ذلك ما بين 12 إلى 15 مرة.

•الجري:

يعد الجري من أبرز أشكال تمارين الكارديو وهذا النشاط يساعد على حرق السعرات الحرارية وشد الأرداف فمن الأفضل أن يتم الجري يومياً لفترات قصيرة للأشخاص الغير لائقين من الناحية البدنية فيمكن الجري من فترة تبدأ من خمسة إلى خمسة عشر دقائق.