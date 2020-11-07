دراسة: فيروس كورونا وعلاقته بتلف الرئة

مازالت الدراسات و الأبحاث الطبية تكشف لنا في كل دراسة جديدة عن آثار وتأثيرات فيروس كورونا السلبية على الصحة العامة، وهاهي دراسة طبية حديثة ركزت على المسبب الرئيسي لوفاة مرضى فيروس كورونا، وهي تلف الرئه، فكيف يحدث ذلك؟

كورونا وتلف الرئه:

سلطت دراسة جديدة للمرضى المتوفين نتيجة كورونا الضوء على تلف الرئة المحتمل الناجم عن الفيروس الجديد، فيما يمكن أن يفسر سبب معاناة بعض المرضى من مشاكل الرئة التي يسببها فيروس كورونا لفترات طويلة.

وكشفت دراسة حديثة وفقا لتقرير موقع "thehealthsite" الخصائص الفريدة لفيروس كورونا، وربما تفسر سبب معاناة المرضى من "كوفيد الطويل" وتجربة آثار المرض لأشهر مع الشعور بالإرهاق وقلة التنفس.

تفاصيل الدراسة:

قام الباحثون في كلية كينجز لندن بتحليل أعضاء 41 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا في مستشفى جامعة ترييستي بإيطاليا، حيث أخذ الفريق عينات من الرئة والقلب والكبد والكلى لفحص سلوك الفيروس.

وأظهرت النتائج تلفًا كبيرًا في الرئة في معظم الحالات، حيث عانى المرضى من اضطراب عميق في بنية الرئة الطبيعية وتحول أنسجة الجهاز التنفسي إلى مادة ليفية.

فيما أظهر ما يقرب من 90 % من المرضى خاصيتين إضافيتين فريدتين تمامًا لمرضى كورونا مقارنة بأشكال أخرى من الالتهاب الرئوي:

أولاً ، أظهر المرضى تخثر دموي واسع النطاق في شرايين وأوردة الرئة (تجلط الدم).

ثانيًا ، كانت العديد من خلايا الرئة كبيرة بشكل غير طبيعي وتحتوي على العديد من الندوب، الناتجة عن اندماج خلايا مختلفة في خلايا مفردة كبيرة.

نتيجة الدراسة:

قال البروفيسور ماورو جياكا من مركز مؤسسة القلب البريطانية في كينجز كوليدج لندن، إن النتائج تشير إلى أن فيروس كورونا ليس مجرد مرض ناتج عن موت الخلايا المصابة بالفيروس، ولكن من المحتمل نتيجة هذه الخلايا غير الطبيعية تستمر لفترات طويلة داخل الرئتين.

يقوم الفريق الآن باختبار تأثير هذه الخلايا غير الطبيعية على تخثر الدم والالتهابات، ويبحث عن أدوية جديدة يمكنها منع البروتين الشائك الفيروسي الذي يتسبب في اندماج الخلايا.