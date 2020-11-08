طرق تنظيف القولون من الغازات، وتأخذ صحة المعدة حيزاً كبيراً من اهتمام الانسان، كونها قد تتعرض لمشاكل ومتاعب صحية عدة تؤثر على جودة الحياة. ومن هذه المشاكل، غازات البطن التي تسبب اضافة الى الالم، الازعاج والاحراج الاجتماعي.

وتنتج الغازات كرد فعل طبيعي عن عملية الهضم، لكن بعض الحالات قد تتسبب بانتاج الغازات بشكل زائد ما يسبب الاعراض الصحية المزعجة.

فما دوت الخليج الطرق الافضل لتنظيف القولون من الغازات؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً كما جاء على موقع "ويب طب".

طرق تنظيف القولون من الغازات

هناك طرق عدة للتخلص من الغازات في القولون، منها طبي يكون تحت اشراف الطبيب المختص، ومنها حياتي يمكن القيام به في المنزل باستخدام بعض المنتجات الطبيعية او القيام ببعض الاجراءات.

ومن طرق تنظيف القولون من الغازات:

• تناول شاي الاعشاب: الذي يحتوي على الزنجبيل واليانسون والكمون والشبت والكراوية والريحان وغيرها، وهي اعشاب تمتاز بخصائص طاردة للغازات.

ويساعد الزنجبيل في تسريع عملية الهضم وزيادة سرعة حركة الغازات، فيما يعمل البابونج على اراحة عضلات الجهاز الهضمي وتحسين الهضم وتنظيف القولون من الغازات. أما النعناع فهو من الاعشاب الغنية بزيت المنثول الذي يساعد على ارتخاء جدران عضلات الجهاز الهضمي من خلال خصائصه المضادة للتشنج.

• تناول الكركم: ويمتاز الكركم باحتوائه على مادة الكركمين التي تعد فعالة في تخفيف الأعراض المزعجة في الجهاز الهضمي مثل تراكم الغازات، من خلال تحفيز المرارة على إنتاج المادة الصفراء المساعدة على تسهيل حركة الأمعاء الطبيعية.

• تناول بذور الكمون: اذ يحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة التي تساعد في التخلص من الغازات.

• مضغ بذور الشمر: من طرق تنظيف القولون من الغازات، إذ يحوي الشمر على خصائص مساعدة في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الغازات.

• تناول زيت القرنفل: وهو من الوجبات المساعدة على تنظيف القولون من الغازات، ويسهم تناول زيت القرنفل في التخلص من آلام الغازات من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة.

• تناول خل التفاح: يمتاز خل التفاح بقدرته المميز على تحفيز إنتاج حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، ما يساهم في تنظيف القولون من الغازات. ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب ماء وتناوله قبل الوجبات.

• تناول البروبيوتيك: والمعروف ان البروبيوتيك من البكتيريا النافعة التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيف القولون من الغازات. ويتواجد البروبيوتيك في العديد من الاطعمة مثل الزبادي.

• استخدام الادوية الطاردة للغازات: التي يمكن تناولها لتنظيف القولون من الغاظات مثل الفحم النباتي المنشط.

• ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على ارتخاء عضلات الأمعاء، ما يسرع من عملية التخلص من الغازات. كما يمكن القيام باليوغا والتنفس العميق اللذين يساهمان في التخلص من الام الغازات.

نصائح لتجنب الغازات في القولون

لا شك في ان الوقاية دوت الخليج افضل الطرق لتجنب الغازات في القولون والامها المزعجة، وبالتالي يمكن اتباع النصائح التالية لتجنب تشكل الغازات في البطن:

• تجنب الاطعمة التي تساهم في تكون الغازات في القولون، مثل البصل، والبروكلي، والفطر، والبقول، وبعض اصناف الفاكهة.

• التقليل من تناول الاطعمة الدهنية التي تقلل من سرعة هضم الطعام، وتساعد على تكون الغازات.

• التوقف عن تناول الألياف مؤقتًا، كون بعض الأطعمة الغنية بالألياف قد تساهم في إنتاج الغازات.

• تجنب بلع الهواء الذي يعتبر احد أسباب تكون الغازات، ويحدث نتيجة مضغ العلكة أو تناول الطعام بشكل سريع أو شرب المشروبات الغازية.