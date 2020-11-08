ما العلاقة بين مرض الروماتيزم وفيروس كورونا

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جدة- ولاء حداد الأحد,08 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 12:10
من خلال الدراسات و الأبحاث الطبية في الفترات السابقة و التي ترتبط بالإصابة بفيروس كورونا، تأكد وجود عدة أمراض ترفع من نسبة الإصابة، مثل الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب وغيرها، إلا أن الدراسة لتالية أثبتت أنا هنالك مرض معين يخفض نسبة الإصابة بفيروس كورونا، وهو في التالي.
الروماتيزم وكورونا:
أظهرت دراسة جديدة أن حدوث عدوى كوفيد 19 كان منخفضًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض الروماتيزم، وأن معظم المصابين يعانون من مسار خفيف من المرض، بالإضافة إلى ذلك، كانت الوفيات منخفضة بين مرضى الروماتيزم المصابين بـكورونا.
تفاصيل الدراسة:
وفقا للبحث الذى جاء في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ونشر في " ACR Convergence "، فعندما بدأ الوباء ، لم يكن من الواضح كيف يتأثر الأشخاص المصابون بأمراض الروماتيزم ، الذين يخضعون للعلاج المثبط للمناعة ، بعدوى كوفيد 19، حتى أن بعض الدراسات المبكرة أشارت إلى أن هذه الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ، ولكن ظلت هناك مخاوف بشأن ضعف هؤلاء المرضى.
ولمعرفة المزيد ، أجرى الباحثون مراجعة منهجية للدراسات التي أبلغت عن نتائج عدوى كوفيد 19 بين المرضى المصابين بأمراض الروماتيزم الذين كانوا يتناولون علاجات بيولوجية وهادفة.
نتيجة الدراسة:
تضمنت المراجعة النهائية 6095 مريضًا يعانون من أمراض الروماتيزم من 8 دراسات قائمة على الملاحظة، مع وجود 28٪ مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي و 7٪ مصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، ومن بين 6095 مريضًا، كان 123 أو 2 ٪ فقط إيجابيين أو مريبين للغاية لـكورونا.
في جميع الدراسات المستخدمة للمراجعة، كان 68٪ من مرضى كورونا يتناولون الأدوية البيولوجية، و 31٪ يتناولون الأدوية المضادة لعامل نخر الورم و 6٪ يتناولون مثبطات لعلاج الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
ومن بين هؤلاء المرضى المصابين بفيروس كورونا ، لم يدخل 91 أو 73٪ منهم المستشفى قط، 13 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى تطلبوا الدخول إلى وحدة العناية المركزة وتوفي 4 مرضى فقط.
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