ضعف السمع دليل على الإصابة بهذه الأمراض

ضعف السمع هو أحد الحالات الصحية التي تصيب الأذن، تبعًا لعدد من العوامل أبرزها التقدم في السن والوراثة والعيوب الخلقية، إلا أن صحيفة إكسبريس البريطانية كشفت أن ضعف السمع خاصة في مراحل مبكرة من العمر، يمكن أن يكون دليلاً على الإصابة بالأمراض التالية:

أمراض تسبب ضعف السمع:

داء السكري : ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر على إمداد الأعصاب الدقيقة والأوعية الدموية للأذن، مما يتسبب في تلف السمع، ومرض السكري الذي لا تتم السيطرة عليه يساهم في فقدان السمع وضعفه على مراحل.

ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر على إمداد الأعصاب الدقيقة والأوعية الدموية للأذن، مما يتسبب في تلف السمع، ومرض السكري الذي لا تتم السيطرة عليه يساهم في فقدان السمع وضعفه على مراحل. الخرف : ضعف السمع هو دليل واضح على الخرف، وفي حالة الإصابة بالخرف وضعف السمع ينصح باستخدام أجهزة تقوية السمع التي تسمح للمرضى بأن يعيشوا حياة اجتماعية نشطة، لفادي مضاعفات الخرف وتأثيره على الصحة العامة والصحة النفسية.

ضعف السمع هو دليل واضح على الخرف، وفي حالة الإصابة بالخرف وضعف السمع ينصح باستخدام أجهزة تقوية السمع التي تسمح للمرضى بأن يعيشوا حياة اجتماعية نشطة، لفادي مضاعفات الخرف وتأثيره على الصحة العامة والصحة النفسية. أمراض القلب : أكد الأطباء أن الشعيرات الدموية التي تزود الأذن الداخلية بالدم حساسة لاضطرابات تدفق الدم التي يمكن أن تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي وبشكل عام فإن ضعف السمع يترافق مع أمراض القلب.

أكد الأطباء أن الشعيرات الدموية التي تزود الأذن الداخلية بالدم حساسة لاضطرابات تدفق الدم التي يمكن أن تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي وبشكل عام فإن ضعف السمع يترافق مع أمراض القلب. مرض مينير: هو مرض يحدث بسبب تغيرات في ضغط السوائل في الأذن الداخلية ، ومن أعراضه نوبات الدوار والغثيان واضطرابات التوازن وفقدان السمع وطنين الأذن، لذلك يسبب ضعف السمع.

أسباب ضعف السمع:

الوراثة حيث يكون ضعف السمع عبارة عن خلل جيني متوارث.

السمنة وزيادة الوزن بشكل كبير مسبب رئيسي لضعف السمع.

ضوضاء المهنة ويعني ذلك العمل في مهن ووظائف بها أجهزة عالية الأصوات مثل المصانع والمزارع.

التعرض للضوضاء في الحروب أو مدن الترفيه يمكن أن يسبب ضعف للسمع.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب ضعف السمع مثل المضادات الحيوية.

تراكم الشمع التدريجي في الأذن.

تضرر طبلة الأذن إما من الأصوات أو الحوادث.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.