التقدم بالسن هو أمر محتوم لكل إنسان، إلا ان آلية التقدم بالعمر قد تختلف من شخص لآخر. إذ أن البعض قد يكبر بالعمر مع التمتع بصحة جيدة على المستوى الجسدي والنفسي والعقلي، فيما يعاني آخرون من الاصابة بالامراض والمشاكل الصحية عند دخول مرحلة الشيخوخة.

وبالتالي، يجب على كل منا إيلاء صحته العناية القصوى، لضمان التقدم بالسن دون المعاناة من امراض مزمنة وخطيرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياتنا والاستمتاع بها.

ويشكل ضعف جهاز المناعة اكثر المتاعب التي يعاني منها جسم الانسان مع التقدم بالسن، لذا يجب تقوية الجهاز المناعي بشكل خاص لتجنب الامراض والمتاعب الصحية لدى كبار السن.

نصائح لتعزيز صحة كبار السن

بحسب ما أفاد موقع "ويب طب"، يتكون جهاز المناعة من مجموعة خلايا وأنسجة وأعضاء تشبه الجيش، ويقوم كل منهم بوظائف محددة لمهاجمة أي عدو يقتحم الجسم.

ويعاني كبار السن بالاجمال، من ضعف جهاز المناعة وتراجع قدرته على مواجهة الجراثيم والفيروسات والبكتيريا المسببة للامراض. لذا ينصح باتباع النصائح التالية لتقوية مناعة الجسم عند كبار السن:

• تناول الخضروات والفواكه: ويعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة المطبوخة بكميات أقل من الملح والزيت مفيداً للجهاز الهضمي، كما أن تناول الخضراوات الغنية بالفيتامينا والمعادن بجميع أشكالها، مفيد لتقوية الجهاز المناعي وتعزيز عمله ضد الفيروسات.

• تناول الاطعمة في مواسمها: بحيث يتم تناول الاطعمة الباردة في الشتاء، وتناول الفواكه والخضراوات الموسمية. كما أن تناول وجبات الطعام وفقا لساعة الجهاز البيولوجية مهم جدا أيضا.

• تناول البروبيوتيك: الموجود في الزبادي وغيرها من المنتجات، يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز الهضمي وتجنب امراضه من خلال التخلص من البكتيريا السيئة في المعدة وبالتالي تدعيم جهاز المناعة لكبار السن.

• ممارسة الرياضة: وتعد الرياضة مفتاح الصحة الجيدة ليس فقط لكبار السن وإنما لكافة الاعمار. ويساعد التمرين الرياضي والتنفس البطيء والعميق في تحسين وظائف الرئة وخفض خطر الاصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

• الحصول على قدر كافي من النوم: وترتبط قلة النوم والارق بضعف المناعة والاصابة بالامراض. لذا يحتاج كبار السن لأخذ قدر كافي من النوم والراحة يومياً والنوم 7 ساعات على الاقل لتقوية جهاز المناعة.

• تجنب السمنة: من خلال تجنب الاطعمة المسببة لزيادة الوزن عند كبار السن، وترتبط السمنة بامراض القلب والسكري وغيرها من الامراض المزمنة.

• ضمان الترطيب للجسم: يساعد على تعزيز المناعة، فيما يسبب الجفاف الكثير من المضاعفات المسببة لضعف المناعة.

ما دوت الخليج الامراض التي تصيب كبار السن

تجدر الاشارة الى ان التقدم بالسن يصاحبه تغيرات جسدية كبيرة، ما يؤدي للاصابة بالعديد من الامراض.

واكثر الامراض التي تصيب كبار السن كما جاءت على موقع "ويب طب":

• مرض باركنسون: يحدث نتيجة انخفاض عدد الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ وهي المادة المسؤولة عن الحركة.

• مرض ألزهايمر: وهو حالة مرضية تصيب الخلايا العصبية في المخ، ما يؤدي لإفسادها وانكماش حجم المخ. وغالبا ما يحدث للأشخاص فوق الستين من عمرهم.

• ضعف السمع.

• امراض القلب: تضخم عضلة القلب هو مرض شائع جدا بين المسنين ويؤدي في النهاية الى ضعف الجسم.

• التهاب المفاصل الضموري: من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعاً لدى المسنين، وهو عبارة عن اعتلال مزمن يصيب الغضاريف وبعض الأنسجة التي تحيط بالمفصل.

• الربو الشعبي: هو التهاب مزمن في المجرى الهوائي التنفسي.