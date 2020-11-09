العرقسوس لتطويل الشعر، يعاني العديد منا الرجال والنساء من مشكلة تساقط الشعر، وقد يكون السبب في ذلك أسباب عديدة ليس سبب بعينه، فإن أسباب تساقط الشعر مختلفة فقد يكون مرض جلدي أو سوء التغذية أو عدم العناية بالشعر أو أدوية معينة تسبب تساقط الشعر، ولكن مع اختلاف أسباب التساقط هناك طرق علاج تساقط الشعر بالتأكيد الكثير منها غالي الثمن، ولكن هناك وصفات منزلية لمنع تساقط الشعر فعالة بنسبة 100٪ بالإضافة لأنها رخيصة الثمن ولا تسبب أي أضرار جانبية للشعر، ومن أهم تلك الوصفات الطبيعية هي وصفات العرقسوس لتطويل الشعر. أهمية العرقسوس للعناية بالشعر أهمية العرقسوس للعناية بالشعر يعالج مرض الصلع عند الرجال لإحتوائه على مضادات للاندروجين المسبب لذلك. يعمل على زيادة نمو الشعر وتطويله وكذلك منع تساقط الشعر من الجذور. يخلص فروة الرأس من القشرة الدهنية المزعجة التي تسبب الحكة. يجعل الفروة رطبة طوال الوقت لأنه غني بالسكريات والأحماض الأمينية. يهدأ فروة الشعر الملتهبة لأسباب مختلفة مثل الحكة المستمرة. جوز الهند والعرقسوس لتطويل الشعر مكونات الوصفة شاي جذور العرقسوس: ملعقة واحدة.

ماء: أربع أكواب.

زيت جوز هند: قطرات بسيطة. تحضير الوصفة نصب الماء في قدر عميق ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن الماء. بعد ذلك نضيف مقدار شاي العرقسوس قبل غليان الماء. ونقلب الخليط معًا ومن ثم نتركه للغليان، ومن ثم نرفع القدر عن النار لمدة 7 دقائق. بعد مرور تلك الفترة نقوم بتصفية الخليط، ونضعه في كوب زجاجي نظيف. نضع قطرات زيت جوز الهند للشاي ونقلبهم بشكل جيد. نبدأ في صب الخليط على الرأس وبعد مرور ساعة نستخدم الشامبو والماء لغسل فروة الشعر. الزعفران والعرقسوس لمنع تساقط الشعر مكونات الوصفة حليب سائل: نصف كوب.

فروع زعفران: خمس أفرع.

مسحوق عرقسوس: حسب الحاجة. تحضير الوصفة نقوم بوضع الزعفران في كوب الحليب للنقع لمدة عشر دقائق، حتى نلاحظ تغير الحليب للون أصفر. بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بالمصفاة في كوب زجاجي. نضيف ذلك المزيج للعرقسوس، ونقلبهم معًا حتى نحصل على عجينة رقيقة السمك. نطبق ذلك المزيج في اليوم التالي لغسل الشعر بالشامبو، ونستخدمها لنفردها على الشعر من جذوره حتى أطرافه. يغسل الشعر اليوم التالي لتطبيق العجين على الشعر. جوز الهند والعرقسوس لتطويل الشعر مكونات الوصفةتحضير الوصفةالزعفران والعرقسوس لمنع تساقط الشعر مكونات الوصفةتحضير الوصفة

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