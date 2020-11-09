طريقة جديدة لعمل الكوكيز بطعم الفانيليا في المنزل

تعتبر الكوكيز نوع من أنواع البسكويت المخبوز في الفرن، وهي على شكل أقراص وتحضر بمكونات بسيطة وهي الزبدة والسكر والدقيق كمكونات أساسية في الوصفة،وغالباً ما تحتوي الكوكيز على قطع من الشوكولاتة (chocolate chips)، كما أنها من أشهر أنواع البسكويت المقدمة في الفترة الأخيرة في المطاعم والكافيهات، واليوم أقدم لكم وصفة كوكيز مميزة ولذيذة وبأحجام صغيرة ستجذب انتباه الأطفال. مقادير وصفة الكوكيز: 4 كوب دقيق نوع فاخر.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر أبيض.

نصف كوب سكر بني.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب (chocolate chips). طريقة عمل الكوكيز بطعم الفانيليا:

في إناء غائر ضع الزبدة أو السمنة أو الزيت ومعه السكر الأبيض والسكر البني الذي يمكن استبداله بالسكر الأبيض في حال عدم توفره واخفقهم جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح قوام الخليط كريمي.

قم بإضافة البيض بالتدريج مع استمرار الخفق حتى يختفي البيض داخل الخليط وكذلك قم بإضافة الفانيليا والبيكنج بودر والخل الأبيض مع التقليب.

قم بإضافة الدقيق بالتدريج مع التقليب والعجن حتى تحصل على القوام المطلوب لعجينة الكوكيز .

. وأخيراً قم بإضافة (chocolate chips) واخلطها جيداً مع العجينة.

احضر صينية فرن عليها ورقة زبدة وشكل كرات صغيرة من عجينة الكوكيز وقم برصها في الصينية.

ضع صينية الكوكيز في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة في الرف الأوسط من الفرن، وبعد عشر دقائق في الفرن قم بإخراج الصينية والضغط على كرات الكوكيز بملعقة حتى تصبح على شكل أقراص بها بعض التشققات.

قم بإعادة صينية الكوكيز إلى الفرن واتركها فيه حتى تحصل قطع الكوكيز على اللون الذهبي من أسفل وتخرج من الفرن.

إلى الفرن واتركها فيه حتى تحصل قطع الكوكيز على اللون الذهبي من أسفل وتخرج من الفرن. كرر نفس العملية مع كل كمية الكوكيز لديك.

لديك. يمكنكم الاحتفاظ بكل كمية الكوكيز في برطمان كبير أو علبة محكمة الغلق، وعند التقديم تخرج كمية الكوكيز المطلوبة.

في برطمان كبير أو علبة محكمة الغلق، وعند التقديم تخرج كمية الكوكيز المطلوبة. يمكن تقديم الكوكيز في العزومات والتجمعات العائلية مع أكواب الشاي أو القهوة كما يمكن الاعتماد عليها كوجبة إفطار لذيذة وخفيفة.

في العزومات والتجمعات العائلية مع أكواب الشاي أو القهوة كما يمكن الاعتماد عليها كوجبة إفطار لذيذة وخفيفة. وبالنسبة للأطفال يمكن تقديمها بجانب أكواب من الحليب الساخن وبالهناء والشفاء.

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