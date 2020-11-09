ماهي مخاطر قلة النوم على الصحة

النوم هو عملية حيوية يقوم بها جسم الإنسان، وهي عملية أساسية للنمو و الصحة بشكل عام، ويحتاج الإنسان في متوسط العمر من 7 إلى 8 ساعات بالمتوسط في اليوم للحصول على قسط كافي من النوم، وكثير من الدراسات والأبحاث الطبية أكدت أن قلة النوم لها مخاطر عدة على الصحة، وفي التالي نتعرف على تلك المخاطر.

مخاطر قلة النوم على الصحة:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من المخاطر التي يسببها قلة النوم ألا وهي:

قلة النوم تسبب ضعف الجهاز المناعي، ويصبح الجسم بشكل عام غير قادر على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

عدم الحصول على نوم كافي يضر الجهاز التنفسي ويرفع من نسبة التعرض لأمراضه مثل نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الرئة.

ترتبط قلة النوم باضطرابات الهرمونات في الجسم وتؤدي إلى اضطراب في الشهية، ما يسبب زيادة الوزن و السمنة.

الخمول وقلة الطاقة في الجسم من مضاعفات قلة النوم.

قلة النوم يمكن أن يكون له دور في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قلة النوم تساهم في ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي زيادة خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

للنوم تأثير مباشر على الصحة الجنسية وأي اضطراب بها يسبب خللاً في إنتاج الهرمونات لدى الرجال والنساء.

يرتبط النوم بشكل وثيق بالحالة المزاجية، وقلة النوم تسبب اضطراب بها وبالتالي تسبب القلق والتوتر.

من مضاعفات قلة النوم قلة الإنتباه والتركيز وصعوبة التعلم.

دراسة حول خطورة قلة النوم:

كشفت دراسة جديدة لجامعة “أوبسالا” في السويد- نشرها موقع “Deutsche Welle”- أن المرأة تتأثر بالحرمان من النوم والسهر أكثر من الرجل، وقام باحثون في السويد بإجراء التجربة على 24 من الشباب البالغين- وهو مزيج متساوٍ من الذكور والإناث- لدراسة آثار عادات النوم السيئة والسهر.

وتم في الدراسة اختبار ذاكرة للمشاركين، وكانت النتيجة أن الشبان لم تتأثر ذاكرتهم بفقدان النوم، على عكس الفتيات اللاتي لم يتمكن أغلبهن من استعادة المعلومات مرة أخرى بالإضافة إلى عدم التركيز والتوتر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.