ما المسموح والممنوع تناوله اثناء الاصابة بكورونا

يجري الحديث كثيراً عن طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا او الاجراءات المتبعة في علاجه بحال الاصابة به، لكن ماذا بخصوص الاطعمة التي نتناولها يومياً والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي او ايجابي على الصحة بالعموم، وعلى مرض كوفيد-19 بشكل خاص؟

لا شك في أن الغذاء يلعب دوراً بارزاً في الوقاية من اية عدوى فيروسية، ومنها عدوى فيروس كورونا الجديد. كما ينبغي على المرء معرفة نوعية الاطعمة الواجب تناولها او الامتناع عنها اثناء الاصابة بالفيروس التاجي، وهو اعلن احد الاطباء المختصين.

الاطعمة الواجب تناولها والامتناع عنها عند الاصابة بكورونا

نقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية، تصريح الدكتور فيليب كوزمينكو عن الاطعمة الواجب الامتناع عن تناولها عند الاصابة بفيروس كوفيد-19، وهي الاطعمة المالحة والمشروبات الكحولية.

لافتاً الى ضرورة الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم خلال فترة العلاج، وقال: "يمنع تناول الكثير من الأسماك المملحة، والخيار المخلل، وغير ذلك. وبدلاً منها يجب تناول المزيد من الماء، والامتناع عن تناول الكحول لأنه يساهم في جفاف الجسم".

واضافة الى جفاف الجسم، اشار د. كوزمينكو ان الاطعمة المالحة تتسبب في زيادة كثافة الدم ما يضر بالصحة بشكل كبير عند الاصابة بفيروس كورونا الجديد.

تعزيز مناعة الجسم من خلال الغذاء

هذا ما أكدت عليه الدكتورة يكاتيرينا بورليايفا، أخصائية التغذية من المركز الفدرالي لبحوث التغذية والتكنولوجيا الحيوية في روسيا، مشيرة إلى أن المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية، تساعد على محاربة عدوى فيروس كورونا.

ومن هذه الفيتامينات، فيتامين د الذي نجده بكثرة في كبد سمك القد وصفار البيض والأسماك والزبدة، وفيتامين اي في المكسرات وزيت عباد الشمس.

وبحسب د. بورليايفا، فإن فيتامين سي مهم جداً للوقاية من الامراض ومنها مرض كوفيد-19، ويمكن الحصول عليه من العديد من الاطعمة مثل الحمضيات والفلفل الحلو والملفوف. مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تناول كبد البقر والدجاج والأجبان والمكسرات التي تحتوي على الزنك، والذي يعد من المكونات المهمة لتعزيز الاستجابة المناعية خصوصاً في حال تناوله مع عنصر السيلينيوم.

اطعمة تحمي من الاصابة بفيروس كورونا

من جهتها، أعلنت الطبيبة فيرا شاروشكينا رئيسة قسم التغذية في مستشفى الديوان الرئاسي الروسي، من أن تناول بعض المواد الغذائية يمكن أن يعزز نظام المناعة في الجسم خلال فترة انتشار الوباء.

وهذه المواد بحسب شاروشكينا، دوت الخليج الزبادي والكمبوشا والخضروات وكبد سمك القد. مضيفة ان تناول هذه الاطعمة وعلى رأسها الملفوف المخمر الغني بفيتامين سي ومضادات الاكسدة، وكذلك المواد الغذائية المخمرة مثل الزبادي والكمبوشا وكبد سمك القد الذي يتميز بخصائص مفيدة جداً، لذا ينصح بتناوله في أحيان كثيرة لأنه يحتوي على أحماض وفيتامينات د وأ وكذلك عنصر النحاس.

كما يجب التركيز على الخضروات مثل الشبت والبقدونس والبصل يومياً طازجة كانت او مطبوخة، لكن لا بد من غسلها جيداً قبل تناولها.

نصائح غذائية تعزز مناعة الجسم

• شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على توازن الماء والاملاح في الجسم.

• ادخال مشتقات البروتين ضمن النظام الغذائي.

• التركيز على الدهون الصحية.

• الاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن خصوصاً فيتامين سي ود والزنك.