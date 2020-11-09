ماذا يعني انتفاخ الرئه وماهي أعراضه

انتفاخ الرئة مرض خطير يصيب الرئة، ويحدث بسبب التدخين لفترات طويلة، وهو مرض تتفاقم الإصابة به مع مرور الوقت، وأوضح موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب مريض انتفاخ الرئة وهي..

أعراض انتفاخ الرئة:

انتفاخ الرئة يسبب ضيق في النفس وصفير أثناء التنفس.

سعال المتكرر أو المستمر.

الشعور بالضيق والألم في الصدر.

انتفاخ الرئة يسبب زيادة في إفراز البلغم والمخاط.

في المراحل المتقدمة من انتفاخ الرئة، تبدأ الأعراض التالية بالظهور:

صداع في فترة الصباح.

اضطرابات في الشهية.

اضطرابات في الحالة النفسية ومنها الاكتئاب.

اضطرابات في العلاقة الزوجية.

مشاكل واضطرابات في النوم.

ازرقاق الشفاه أو الأظافر.

تعب وضعف عام في الجسم.

التهابات الرئة المتكررة.

فقدان في الوزن.

أسباب انتفاخ الرئة:

التدخين لفترات طويلة هو المسبب الرئيسي لمرض انتفاخ الرئة، إلى أن هنالك مسببات مرضية أخرى، وهي:

انخفاض وزن الجسم تحت الحد الطبيعي.

نقص بروتين ألفا 1 في الجسم.

العيش في مناطق يرتفع بها تلوث الهواء.

التعرض المتكرر لاستنشاق الغبار المعدني أو القطن.

الاضطرابات في الجهاز التنفسي التي تحدث منذ الطفولة مثل الربو أو عدوى فيروسية.

الوراثة تلعب دورًا مؤثرًا في الإصابة بانتفاخ الرئة.

علاج انتفاخ الرئة:

الإصابة بانتفاخ الرئة يكون على مر سنوات، والشفاء منه قد يكون أمر غير صعب جدا، وعلاجه يكون من خلال التخفيف من حدة أعراضه و السيطرة عليه ومنع تفاقمه، ومن أمثلة العلاجات التالي:

موسعات الشعب الهوائية لتحسين عملية التنفس.

المضادات الحيوية.

الخضوع لجراحة إزالة الجزء المتضرر من الرئة ويكون في الحالات البسيطة.

زراعة رئة في الحالات المتقدمة، ولهذا الإجراء عوامل وطرق عدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.