فوائد الحلبة على الريق لمرضى السكري، وتعد الحلبة من النباتات التي تنتمي لفصيلة البقوليات.

تمتاز الحلبة باحتوائها على العديد من الزيوت الطيارة منها سيسكوتربينات هيدروكربونية ولاكتونات والكانات، والبروتين بنسبة 30%، اضافة لعدد من المواد الدهنية والنشا والمعادن الهامة كالفوسفور ومواد صمغية ومواد صابونية وزيوت ثابتة ومواد سكرية ذائبة منها الجلاكتوز والمانوز.

وهو ما يجعل من الحلبة منجماً للفوائد الصحية، ويمكن استخدام الحلبة بطرق مختلفة سواء البذور او الاوراق الطازجة او المجففة. ويشكل استهلاك الحلبة من قبل مرضى السكري خاصة على الريق، مسألة هامة نستعرض لها سوياً في موضوعنا اليوم.

فوائد الحلبة على الريق لمرضى السكري

أشارت إحدى الدراسات العلمية ان تناول حوالي 2 جرام من الحلبة على الريق يومياً، يساعد في تنظيم مستوى الانسولينفي الدم.

لهذا يعد تناولها من قبل مرضى السكري من النوع الثاني مهم، كون الحلبة غنية بسلاسل البيتدات المرتبطة بالزنك والتي تؤثر ايجاباً على سكر الدم.

كما تحتوي الحلبة على الاحماض الكبريتية الامينية التي تساعد على تحويل السلاسل البيتيدية المصنعة للبنكرياس الى انسولين فعال، لكن لا يجب تناول الحلبة من قبل مرضى السكري بدون استشارة الطبيب.

فوائد اخرى للحلبة

إن محتوى الحلبة الغني بالعناصر الغذائية المتعددة، يجعل منها قيمة غذائية وصحية عالية.

ومن فوائد الحلبة للصحة والجمال:

• تنشيط الجهاز الهضمي والقضاء على البكتيريا والجراثيم، من خلال تقليل عملية التخمر داخل الجهاز الهضمي وعلاج حرقة المعدة.

• تعزيز طاقة الجسم وحيويته.

• علاج السعال والربو والمساعدة في التخلص من البلغم المتراكم على الصدر والحنجرة.

• المساعدة على علاج البواسير وتخفيف اعراضه.

• تنشيط الدورة الشهرية وتخفيف الالام المصاحبة لها.

• تسهيل الولادة وإدرار حليب الثدي عند الأم المرضعة.

• التخلص من النحافة والمساعدة على زيادة الوزن بشكل طبيعي.

• علاج الامساك وخفض مستوى الكولسترول بالدم والدهون الثلاثية.

• زيادة الهيموجلوبين في الدم وعلاج مشكلة فقر الدم الناجمة عن نقص الحديد.

• مضادة للتشنج ويمكن استخدامها لعلاج الحروق والدمامل.

• تساعد الحلبة على منح البشرة النضارة والنعومة وتعالج تشقق الجلد، كما تعمل على توحيد لون البشرة.

• علاج فعال للروماتيزم والام العضلات.

• طاردة للديدان ومحفزة على تناول الطعام.

• تحتوي الحلبة على مادة ديوسجنين، وهي مادة مشابهة لهرمون الاستروجين، وبالتالي يمكن تناولها لعلاج المضاعفات التي تعاني منها المرأة بعد سن اليأس مثل الهبات الساخنة.

• الحلبة علاج فعال للاكتئاب وتقلب الحالة المزاجية.

• التخلص من الانفلونزا.

• تعزيز الرغبة الجنسية عند الرجال وتعزيز الاداء الرياضي.

• تحسين صحة الشعر وزيادة لمعانه.

اضرار الحلبة

تجدر الاشارة الى ان الحلبة لا تصلح للحوامل كونها تحمل اثاراً منشطة ومنبهة للرحم قد ترفع خطر الاجهاض.

كما قد لا تكون الحلبة ملائمة للاستخدام في الاطفال، اذ اشارت بعض التقارير الى أن شاي الحلبة ادى لفقدان الوعي في الاطفال بعد تناوله، كما أحدث رائحة جسم غير عادية عند الاطفال.

لذا ينبغي دوماً استشارة الطبيب المختص قبل تناول الحلبة وغيرها من المنتجات.