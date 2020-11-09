دراسة: كيف ينتشر فيروس كورونا وسط التجمعات

التباعد الاجتماعي هو أحد أبرز الاحتياطات و الاحترازات التي طبقتها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن هنالك بعض التصرفات الفردية التي لا تمتثل للأوامر ولا تحقق التباعد الاجتماعي، وهاهي دراسة جديدة تؤكد على ذلك وتوضح أن انتشار فيروس كورونا أسرع مما كنا نعتقده في السابق، وهو ما يتطلبُ مزيدا من "الصرامة" في مسألة التباعد الاجتماعي.

انتشار كورونا:

بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن حصر التجمعات البشرية في 10 أشخاص أو أقل ربما يكون مفيدًا في كبح تفشي الوباء الذي أصاب أكثر من 50 مليون شخص في العالم حتى الآن، وقضى الباحثون ما يقاربُ العام من أجل فهم طبيعة الفيروس، في مسعى إلى إيجاد طريقة مثلى لتطويقه.

ورصد باحثون من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بقياس كيفية انتشار الفيروس في التجمعات البشرية الكبرى، وأظهرت النتائج أن هذه التجمعات تفاقم انتشار الفيروس.

كيفية انتشار كورونا:

وجد الباحثون، أنه في بعض الحالات، ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم، ثم تمر العدوى إلى شخص ثالث.

وأوضحت الدراسة أن العدوى قد تنتقل إلى عشرات الأشخاص الآخرين، خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي بشكل أكبر ما يزال سابقا لأوانه.

في مقاطعة سكاجيت التابعة لولاية واشنطن، مثلا، تابع الباحثون حالة 53 شخصا أصيبوا بـفيروس كورونا المستجد، فوجدوا أنهم التقطوا العدوى عن طريق الشخص نفسه.

وفي نشاط حضره 61 شخصا، على مدى ساعتين ونصف الساعة، تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى 33 شخصا، بينما كانوا الآخرون "حالات مشتبهة".

طرق الوقاية من فيروس كورونا:

عدم مخالطة المصابين بأي أمراض تنفسية.

غسل اليدين وتعقيمهما باستمرار عند الخروج من المنزل.

ارتداء الكمامات الطبية لتغطية الأنف و الفم.

تحقيق التباعد الاجتماعي في كل مكان لمسافة لا تقل عن مترين.

الإبتعاد عن التجمعات الكبيرة و الأماكن المزدحمة.

العزل المنزلي في حال ظهور أي أعراض، والإلتزام بذلك لحين صدور نتائج التحليل الطبي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.