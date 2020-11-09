أفضل طريقة لتطويل الشعر بالفازلين بسرعة البرق 

نتعرف من خلال مقال اليوم عن أفضل طريقة لتطويل الشعر بالفازلين، حيث يتطلع العديد من أصحاب الشعر القصير أو مما يعانون من عدم طول الشعر لفترات طويلة أو الضعف الشديد في نمو الشعر في إيجاد طرق مناسبة التى تؤدي إلى تطويل الشعر وتسريع عملية نمو الشعر المتبطء، وقد تحدثنا في مواضيع سابقة عن عوامل نمو الشعر والتى يأخذ طريقة الأكل فيها أعلى القمة، فبدون الغذاء السليم المثالي للشعر لن تجدي أي وصفات النتيجة المثالية المطلوبة، إما في حال توازي الطرق المؤدية لتطويل الشعر، تصبح نتائج ومفعول الوصفات والحاجات مثالي وسريع، وقد أشرنا سابقا عن وصفات الفازلين لتطويل الشعر في أسبوع والتى نالت إعجاب العديد من المتابعين كما ساهمت في تطويل الشعر كثيرا.

وصفات لتطويل الشعر في وقت قصير

خصصنا من خلال موقع ثقفني سلسة كاملة كبيرة تشمل جميع حلول مشاكل الشعر من علاج ضعف نمو الشعر وعدم طوله وإلى تكثيف الشعر وتنعيمه والتخلص من تقصف الأطراف، وأعتمد الوصفات والحاجات في السلسلة على تجارب عديدة لضمان الدقة، وقد لاحظنا نتائج جيدة في اختبارات طول الشعر ذلك بالإضافة بالعمل ب النصائح العامة لتطويل الشعر، وجاءت أفضل تلك الوصفات كالأتي:

وصفات تطويل الشعر بالفازلين بسرعة

في موضوع سابق أشرنا بوصفات تطويل الشعر بالفازلين وتنعيمه كالحرير، واليوم نقدم وصفات جديدة أخرى بالفازلين تحسن نمو وطول الشعر في مدة زمنية قليلة وتأتي الوصفات كالتالي:

المكونات: تعتمد الطريقة الصحيحة لتطويل الشعر بالفازلين على كريم الفازلين الطبي مع زيت الزيتون، حيث يتم إحضار ٤ ملاعق كبيرة من الفازلين مع ٢ ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق: يتم خلط المكونات جيد وتطبق على جذور الشعر وحتى أطرافه ويفضل تركه ليله كاملة وغسله في الصباح التالي.

وصفة الفازلين مع زيت الخروع يتم إحضار كل من المكونين وخلطهم جيدا معا ثم تطبق على شعر نظيف لمدة لا تقل عن ساعتين.

يعد الفازلين من أفضل المنتجات الطبية لصحة كل من الشعر والبشرة والأظاقر، حيث يوفر الفازلين الطبي الترطيب اللازم للجلد مما ينعكس على صحة الجلد والبشرة والشعر، فقط قمي بالاستمرار على وصفات الفازلين البسيطة وسوف تلاحظين الفرق من الأسبوع الأول.