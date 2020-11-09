كيفية استخدام الصبغة في تلوين الحواجب

استخدام الصبغة في تلوين الحواجب، تعتبر الحواجب من أهم ملامح الوجه التي تزيد من أنوثتك والتي تترك أثر جميل على وجهك إذا كانت ذات مظهر مرتب، كما تعمل على إبراز العيون وتوسيعها وإلى جانب هذا قد تشعر بعض السيدات بالملل من لونها الأصلي، كما ترغب أغلب السيدات أو الفتيات في الحصول على لون مميز لصبغة الحواجب تمامًا كصبغة الشعر وتغيير اللون الأصلي لها، وفي مقال اليوم سنساعدك في استخدام الصبغة في تلوين الحواجب وإخلاء العيوب التي تطرأ عليها، وكيفية اختيار اللون المناسب لكي. أهم المعلومات التي تحتاجين لمعرفتها عن استخدام صبغة الحواجب اختيار اللون المناسب، من أهم الأشياء التي يجب عليكي مراعاتها قبل خطوة صبغ الحاجبين هو اختيار لون مناسب للون حاجبيك الأصلي ولون شعرك أيضًا، كما يجب اختيار أنواع صبغات آمنة وخالية من المواد الكيميائية حتى لا تضر بصحة عينيك، أما بالنسبة لإخفاء الفراغات فيمكنك اختيار لون أغمق من لون الحواجب الأصلي بشرط عدم المبالغة في اختيار لون غامق، لأن هذا سيمنحك مظهر مصطنع وغير جذاب، أما إذا أردتي في اختيار لون أفتح، اختاري درجة واحدة أو درجتين على الأكثر أفتح من لون شعرك. أهم المعلومات التي تحتاجين لمعرفتها عن استخدام صبغة الحواجب اختيار صبغات مخصصة للحاجبين، لا يمكنك أبدًا أن تستخدمي صبغات الشعر التقليدية لصبغ الحاجبين، لأن طبيعة الجلد المحيط بالعين تختلف عن فروة الرأس فقد تتسبب صبغات الشعر الغنية بالكيماويات القاسية في حساسية واحمرار الجلد، لذلك أحرصي على اختيار صبغات مناسبة وآمنة على حاجبيك.

اتبعي الإرشادات، قبل استخدام صبغة الحواجب، عليك بقراءة الإرشادات والتعليمات المدونة على العبوة جيدًا لمزج المكونات اللازمة بالمقادير المطلوبة بشكل جيد، فتذكري حماية عيونك من آثار الصبغات فيجب أن تقومي بتوزيع الصبغة باستخدام أعواد القطن الصغير بعيدًا عن العيون قدر الإمكان، يمكنك توزيع طبقة رقيقة من الفازلين على الجلد المحيط بالحاجبين لتجنب تعرضها للصبغة.

وتترك الصبغة على الحاجبين للوقت الكافي للحصول على نتائج مثالية، ثم قومي بتغطيتها مجدداً بالصبغة لبضع دقائق إضافية إن لم تحصلي على اللون الذي ترغبينه لإزالة الصبغة من الحاجبين، ويمكنك استخدام أعواد القطن الجافة لإزالة باقي الكمية بالكامل قبل غسل الوجه بالماء، ولكن تذكري جيدًا أن صبغة الحواجب تتسبب في جفاف الجلد المحيط بالحاجبين، لذا يمكنك تكرار استخدامها على فترات متباعدة.

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