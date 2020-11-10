الزبادي المكون السحري للبشرة والشعر

الزبادي من المكونات اللي ليها تأثير رائع جدا على البشرة والشعر لما تستخدميها في الماسكات ، الزبادي غني بالبروتين, الكالسيوم, الفيتامينات ، وده السبب ان الزبادي معروفة بانها مصدر قوي للعناصر الغذائية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض مجموعة وصفات بالزبادي للبشرة والشعر.

وصفات بالزبادي للبشرة والشعر:

1- وصفة الزبادي لتفتيح البشرة:

الزبادي من المكونات اللي بتستخدم من العصور القديمة لفوايدة الجمالية ، الزبادي بتحتوي على عناصر غذائية قوية بتساعد على تجديد شباب البشرة ، وواحد من المكونات الرئيسية في الزبادي هو حمض اللاكتيك اللي بيساعد على تقشير البشرة وترطيبها ، كمان بيساعد على تاخير ظهور علامات الشيخوخة ، الزبادي لما بيتم مزجه مع مكونات تانية لماسكات البشرة ، بيساعد على التخلص من مشاكل الجلد ، وتوهج وتفتيح البشرة.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

2 معلقة كبيرة زبادي.

1 معلقة كبيرة عسل.

رشة صغيرة كركم بودر.

الطريقة:

في بوله صغيرة اخلطي المكونات كلها مع بعض ، وقلبيهم كويس ، افردي الماسك على بشرة نضيفة ، سيبيه من 15 – 20 دقيقة ، بعدها اغسليه بالمية.

2- وصفة الزبادي لندبات حب الشباب:

الزبادي حمضي بطبيعته ، وده بيساعد في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب الموجودة في الجسم ، واستخدام الزبادي بانتظام على الجلد بيساعد على تقليل ظهور عيوب الجلد.

– ماسك الزبادي والفراولة لندبات حب الشباب:

اخلطي كميات متساوية من الزبادي والفراولة المهروسة ، قلبيهم مع بعض كويس لحد ما يتكون عندك معجون ، افرديه على البشرة ، وسيبيه 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه.

الفراولة بتحتوي على حمض الساليسيليك الطبيعي ، اللي بيساعد على اذابة الكيراتين اللي بيحتوي على الخلايا الميتة على الجلد ، وبالتالي ده بيمنع انسداد المسام اللي ممكن تأدي لظهور حب الشباب ، الفراولة بتساعد على تنضيف البشرة بعمق وبتزيل حب الشباب والرؤوس السودا ، وحمض الساليسيليك من المكونات اللي موجودة في كتير من منتجات علاج حب الشباب.

– ماسك الزبادي والكركم والعسل لندبات حب الشباب:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

¼ كوباية زبادي.

2 معلقة كبيرة عسل.

1 معلقة كبيرة كركم.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعض ، قلبيهم كويس، افردي الماسك على البشرة وسيبيه 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه ، وممكن عشان تزودي فاعلية الماسك زودي كام نقطة من زيت شجرة الشاي ولكن ده مكون اختياري.

3- وصفة الزبادي للشعر التالف:

حمض اللاكتيك اللي موجود في الزبادي بيساعد على ازالة الاوساخ من الشعر والدهون اللي موجودة في اللبن بتضيف ترطيب للشعر ، وبالطريقة دي الزبادي بيساعد على علاج تلف وتكسر الشعر اللي بيحصل عادة بسبب التلوث او تراكم منتجات الشعر.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

علبة زبادي “وممكن تزودي حسب كثافة وطول شعرك”.

1 معلقة كبيرة عسل.

1 معلقة صغيرة زيت زيتون.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي كل المكونات مع بعض وقلبيهم كويس ، على شعر مغسول ورطب شوية افردي الماسك من الجذور للاطراف ، سيبيه على الشعر من 15 – 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالطريقة العادية بشامبو خفيف.

4- وصفة الزبادي لتقوية الشعر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

4 معالق صغيرة زبادي.

2 معلقة صغيرة من زيت الكركدية.

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وعلى شعر مغسول ورطب افردي الماسك على الشعر كله من الجذور للاطراف ، سيبيه لمدة ساعة وبعدها اغسليه بمية فاترة وشامبو.

5- سموزي الزبادي لتخسيس الوزن:

من الحيل الرائعة اللي ممكن تساعدك في انقاص الوزن هي تحضير عصير صحي لوجبة الفطار ، في الحقيقة العصاير تعتبر وجبة كاملة بتحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية وهتضمنلك انك تاخدي حصتك من الفاكهة والالبان في وجبة واحدة ، وتقدري تحضريه حسب ذوقك وتضيفي له مكونات صحية زي الفاكهة, اللبن, الزبادي ، وكل فاكهة بيكون ليها فوايدها لتحسين صحتك وبشرتك.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

1 كوباية زبادي قليل الدسم.

1 كوباية لبن قليل الدسم.

1 معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

بكل بساطة اضربي المكونات كلها مع بعض في الخلاط ، وضيفي لها مكعبات التلج ، وكده السموزي يبقى جاهز ، تقدري تشربية كوجبة خفيفة, او كمشروب منشط قبل التمرين, او كوجبة فطار.

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