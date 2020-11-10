صحة القلب دوت الخليج في اولوية اهتمامات كل منا، نظراً لأهمية عمل ووظائف القلب وخطورة الامراض التي يمكن أن تلم بها والتي يؤدي بعضها الى الوفاة.

وبحسب موقع "ويب طب"، قد تؤثر امراض القلب على أي من وظائف او اجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعا هو المتلازمة الإكليلية (أو متلازمة الشريان التاجي).

لا شك أن مرض القلب من الأمراض التي تحتاج لرعاية من نوع خاص، سواء من حيث الأنشطة اليومية والعادات الروتينية، أو من حيث نمط التغذية والعادات الغذائية، حيث يتطلب مرض القلب اتباع بعض النصائح والتوجيهات فيما يخص الأطعمة والمشروبات، وذلك لإدارة المرض وعدم التعرض للمضاعفات والأعراض المزعجة.

في موضوعنا اليوم، نتعرف على 5 مشروبات صحية مناسبة لمرضى القلب للاستمتاع بمذاقها اللذيذ، والاستفادة من فوائدها لجهة تعزيز صحة القلب.

افضل 5 مشروبات صحية لمرضى القلب

نقل موقع "الكونسلتو" عن موقع HealthCentral نصيحة الاطباء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة القلب ومنع تطور امراضه.

وبحسب الاطباء، فإن المشروبات التالية تعد مفيدة للقلب والاوعية الدموية:

• الماء: هو بحق افضل المشروبات على الاطلاق لصحة الانسان بالعموم وصحة مرضى القلب بشكل خاص، كون شرب كميات كافية من الماء يومياً يساعد على ترطيب الجسم ومنع جفاف الاوعية الدموية وانسدادها.

• الحليب: سواء قليل الدسم او حليب الصويا وغيرها من انواع الحليب الملائمة لمرضى القلب، ينصح الاطباء بتناول كوب واحد من الحليب يومياً للحفاظ على صحة مرضى القلب وخفض الكوليسترول في الدم.

• عصير الفواكه: خصوصاً الخالي من السكر، يسهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وتقليل الالتهابات ما ينعكس بالايجاب على صحة مرضى القلب.

• الشاي والقهوة: قد يخشى البعض من تناول هذه المشروبات الغنية بالكافيين، الا ان الاعتدال في تناولها يمنح الانسان وبشكل خاص مرضى القلب، فوائد صحية.

فالشاي مثلاً يخفض من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية، وبعض أمراض القلب، والسرطان. وبحسب الدراسات، فإن تناول 3 أكواب من الشاي يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية بنسبة 11٪.

أما القهوة السادة التي لا يضاف اليها السكر او الحليب وغيرها من المحليات، فإنها مفيدة لصحة مرضى القلب. وبالتالي ينصح بتجنب الكريمة الغنية بالسعرات الحرارية والتي تؤثر سلباً على صحة القلب.

الاطعمة المفيدة لمرضى القلب

اضافة الى المشروبات الصحية، يحتاج مرضى القلب لتناول اطعمة تحتوي على عناصر غذائية ضرورية لعمل القلب.

ومن الاطعمة المفيدة لمرضى القلب كما جاءت على موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الصحية:

• سمك السلمون الغني باحماض اوميغا 3 الدهنية التي تقلل من خطر الاصابة باضطرابات نبض القلب، وحدوث النوبات القلبية المفاجئة.

• التونة من الاسماك الغنية ايضا باحماض اوميغا 3 الصحية والمفيدة لصحة القلب.

• النباتات العطرية والتوابل الطازجة التي يمكن ان تحل مكان الملح والدهون والكوليسترول في الاطعمة وتجعلها أكثر صحية.

• الفاصوليا السوداء الغنية بالمواد المضادة للاكسدة وحمض الفوليك والمغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، والألياف الغذائية التي تحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم وخفض نسبة السكر في الدم.

• زيت الزيتون البكر الممتاز الغني بالمواد المضادة للأكسدة والزيوت غير المشبعة التي تحمي الاوعية الدموية.

• الجوز واللوز.

• الادامامي او فول الصويا الاخضر.

• التوفو.

• البطاطا الحلوة.

• البرتقال والجزر والكرز.