طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت صحي على الجلد في 10 دقائق

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت سهلة ورخيصة الثمن لا تكلفك الكثير من المال كسعر المنتجات التي يتم بيعها في المحلات التجارية والصيدليات، المنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل ضارة جداً على الجلد وعلى الشعر فتتسبب في ظهور قشرة الشعر والالتهابات الجلدية، يتم شرح خطوات طريقة صنع مزيل عرق في البيت بشكل صحي على الجلد وآمن.

6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

7 ملاعق صغيرة من البيكنج صودا.

7 ملاعق من نشا الذرة.

معلقتين من أي نوع زيت عطري تفضليه ليمنحه رائحة طيبة.

وضع الخليط المكون من البيكنج صودا ونشا الذرة معاً وخلطهم جيداً. إضافة زيت جوز الهند ببطء مع التقليب حتى تمتزج مكونات الخليط. إضافة الزيت العطري المفضل والتقليب مرة أخرى حتى يتماسك العطر مع المكونات. وضع المكونات في علبة أو وعاء نظيف وتركه في الثلاجة لمده ساعة حتى يتماسك.

مكونات مزيل العرقطريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل

قد تختلف عادات النساء في أستخدام مزيل العرق فهناك من تفضل أستخدام الرش ومنهن من يفضل أستخدام البودر أو الكريم، لكن كل هذه الطرق التقليدية قد تؤذي الجلد وتسبب أنسداد المسام العرقية بسبب المستحضرات الكيميائية الغير طبية.

مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة

بعض السيدات أو الرجال لا يناسبهم أستخدام مزيل عرق تام الصنع بسبب البشرة الحساسة وسرعة تهيج الجلد فيحتاجون إلى طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل لا يسبب تلك الأعراض المزمنة.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من زبدة شيا.

معلقة صغيرة من عسل النحل.

نصف معلقة من نشا الذرة.

معلقتين من زيت اللافندر.

معلقة من زيت المرمرية.

تفريغ محتويات كبسولتين من فيتامين E .

وضع زيت جوز الهند مع زبدة شيا وعسل النحل في إناء على نار هادئة حتى الذوبان. رفع الوعاء من على النار حتى تبرد المكونات. إضافة زيت المرمرية وفيتامين E وزيت اللافندر والتقليب جيداً حتى يمتزج الخليط. إضافة المكونات في عبوة أو وعاء زجاجي نظيف ووضعه في الثلاجة لمدة ساعة. أخراج العبوة وبدء استخدام مزيل عرق صحي وطبيعي.

المكوناتطريقة صنع مزيل عرق في البيت