دايماً موبايلاتنا مابيحلاش ليها تفصل الا واحنا متأخرين بره البيت، أو في الشغل ونسينا الشاحن أو رايحين ميتنج أو مقابلة مهمة، خصوصاً لو كان موبايلك من نوع الآيفون، اللي هو وبرغم أنه من الأكثر مبيعاً حول العالم ومزاياه وإمكانياته عالية جدا.. الا ان المستخدمين دايماً بيشتكوا من أداء بطاريته الضغيف.. ولأنه الآيفون من أكتر الأجهزة المتسخدمة ولأنه على طول بنشتكي انه بيفصل بسرعة هنقولك حيل بسيطة تساعدك تحافظي على بطارية الآيفون أطول وقت ممكن

حيل بسيطة تساعدك تحافظي على بطارية الآيفون أطول وقت ممكن

لو مابتستخدميش siri .. افصليه

“سيري” رغم أنه أوبشن مهم ويبيساعد كتير في تليفونك، إلا أنه بيستهلك كمية كبيرة من طاقة البطارية لما بيفضل شغال، فلو كنتي مش معتمدة عليه معظم يومك او مش بتستخدميه كتير في الأساس يبقى الأفضل تقفليه عن طريق الخطوات دي:

-الإعدادات

-عام

-Siri .. إيقاف التشغيل

شغلى مود حفظ الطاقة low power mood

لما تفعلي الخاصية دي، ده هيساعدك في الحفاظ على بطارية الآيفون لوقت أطول، لأنها بتوقف عمل التطبيقات في الخلفية، وبتقلل من استهلاك التليفون للشحن على مدار اليوم، كمان بتقلل شوية من الإضاء بشكل مش ملحوظ أوي لكنه بيفرق في الشحن، وعشان كده ممكن تشتغل أوتوماتيك لما الموبايل يوصل شحنه لـ 20%، وتقدري تشغليها بنفسك عن طريق الخطوات دي:

-الإعدادات

-البطارية

-حفظ الطاقة / low battery mood

خدي بالك من استخدام التطبيقات

اتأكدي انك وقفتي تشغيل أي تطبيق مش بتستخدميه حالياً زي الألعاب وتطبيقات السوشال ميديا اللي بتفضل شغاله في الخلفية، لأنها بتفضل تتحدث بشكل أوتوماتيكي وده بيستنزف من البطارية والانترنت كمان، تقدري توقفيها بالخطوات دي:

-الإعدادات.

-عام

-Background App Refresh / off

خدي بالك من استخدام التطبيقات

قللى التطبيقات اللي بتستخدم الـ share

حاولي تقفلي أو تقللي تفعيل التطبيقات اللي بتستخدم خاصية الشير، اللي هي تقريباً بتطلبها كل التطبيقات من خلال share your location، تقدري تقفليها بالخطوات دي:

-الإعدادات

-الخصوصية – الموقع

-مشاركة الموقع / share location

-إغلاق

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