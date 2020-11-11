دايما افضل النتايج اللي بنوصلها في تخسيس الوزن بتحصل في البداية ، لما بتكوني لسه في بداية حاجة جديدة اول مرة بتحصل زي صدمة للجسم وبيستجيب بشكل كويس جدا ، وازاي كمان تضيفي الصدمة دي للتمارين الرياضية وهتشوفي نتايج ملحوظة بنفسك ، والنهاردة هنشارك معاكم تحدي ال 7 ايام لتخسيس الوزن هنقولك ازاي تعمليه وايه التمارين اللي تمشي عليها.

تحدي ال 7 ايام لتخسيس الوزن:

مبدئيا كده مينفعش تعملي حاجات وحاجات لا في النظام ، او تمشي على نصه وتسيبي نصه ، لازم تعملي النظام بالظبط زي ما هو بنسبة 100% عشان يديكي النتيجة المطلوبة.

فوايد تحدي ال 7 ايام:

– هتتخلصي من الانتفاخ.

– هتخسي حوالي 2 كيلو.

– هيبقى عندك طاقة اكتر.

– مش هتحسي بالارهاق.

– مش هتحسي بالجوع.

– هيخلي مزاجك احسن.

– هيديكي قدرة على التركيز اكتر.

– هتبقي اكتر انتاجية.

في خلال ال 7 ايام اللي هنقوله دلوقتي هو اللي هتمشي عليه بالظبط.

– امنعي الصودا: ده اكيد اختيار سهل جدا انك تمنعي المشروبات الغازية تماما ، حتى النوع الدايت منها.

– اشربي 10 كوبايات مية يوميا: اتأكدي ان في جنبك ازازة مية في كل الاوقات وفي اي مكان ، وحددي كميات مية صغيرة تشربيها على مدار اليوم يعني قسمي الكمية على اليوم كله ، على سبيل المثال: كوبايتين مية الساعة 10 الصبح ، وكوبايتين الضهر ، كوبايتين الساعة 3 مساء ، وهكذا لحد ما تخلصي الكمية كلها خلال اليوم.

– امنعي المحليات الصناعية: امنعي اي حاجة فيها محليات صناعية ، واللي مكتوب عليها سكر منخفض ، او حتى خالية من السكر لانه كل الحاجات دي بيبقى فيها محليات صناعية.

– مافيش نظام غذائي: متاكليش اي حاجة مكتوب عليها “حمية” ، التزمي بالاكل الطبيعي العادي.

– امنعي الدقيق او الجلوتين: ممنوع الخبز, المكرونة, البسكويت او الكوكيز, الخ كل الحاجات اللي داخل فيها دقيق, الا اذا كانت مصنوعة من الارز البني او الكينوا.

– امنعي السكر: امنعي الحلويات تماما.

– امنعي منتجات الالبان: امنعي الزبادي, اللبن, الجبن, الخ ، ولكن تقدري تاكلي بيض عادي.

– امنعي الاطعمة المعلبة والمصنعة: دي من الحاجات المعروف انك لازم تمنعيها لو عايزة تخسسي وزنك.

– متاكليش بره البيت: انسي الاكل بره خلال ال 7 ايام دول واعتمدي على الاكل المعمول في البيت بس.

– امنعي اللحوم الحمرا: خلال الاسبوع ده بس.

– كلي خضروات خضرا يوميا: كلي اي خضروات خضرا يوميا مع وجبتك او اشربيها كعصير اخضر.

– كلي بروتين في كل وجبة: دخلي البروتين في كل وجبة زي صدور الفراخ, صدر الديك الرومي, السمك (ماعدا البلطي), السمك التونة, التونة والسلمون المعلب, الجمبري والاستاكوزا, ستيك خالي من الدهون, اللحم الجاموسي, بياض البيض.

– 3 تمارين في 7 ايام: مارسي التمارين من 3 – 30 دقيقة او اكتر خلال ال 7 ايام.

3 تمارين تقدري تعمليهم خلال ال 7 ايام:

1- اليوم 1: تمارين للذراعين

2- اليوم 2: تمارين للمؤخرة

3- اليوم 3: تمارين عضلات المعدة والبطن

اعرفي حجم الوجبة المناسبة ليكي