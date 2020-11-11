دايما افضل النتايج اللي بنوصلها في تخسيس الوزن بتحصل في البداية ، لما بتكوني لسه في بداية حاجة جديدة اول مرة بتحصل زي صدمة للجسم وبيستجيب بشكل كويس جدا ، وازاي كمان تضيفي الصدمة دي للتمارين الرياضية وهتشوفي نتايج ملحوظة بنفسك ، والنهاردة هنشارك معاكم تحدي ال 7 ايام لتخسيس الوزن هنقولك ازاي تعمليه وايه التمارين اللي تمشي عليها.
تحدي ال 7 ايام لتخسيس الوزن:
مبدئيا كده مينفعش تعملي حاجات وحاجات لا في النظام ، او تمشي على نصه وتسيبي نصه ، لازم تعملي النظام بالظبط زي ما هو بنسبة 100% عشان يديكي النتيجة المطلوبة.
فوايد تحدي ال 7 ايام:
– هتتخلصي من الانتفاخ.
– هتخسي حوالي 2 كيلو.
– هيبقى عندك طاقة اكتر.
– مش هتحسي بالارهاق.
– مش هتحسي بالجوع.
– هيخلي مزاجك احسن.
– هيديكي قدرة على التركيز اكتر.
– هتبقي اكتر انتاجية.
في خلال ال 7 ايام اللي هنقوله دلوقتي هو اللي هتمشي عليه بالظبط.
– امنعي الصودا: ده اكيد اختيار سهل جدا انك تمنعي المشروبات الغازية تماما ، حتى النوع الدايت منها.
– اشربي 10 كوبايات مية يوميا: اتأكدي ان في جنبك ازازة مية في كل الاوقات وفي اي مكان ، وحددي كميات مية صغيرة تشربيها على مدار اليوم يعني قسمي الكمية على اليوم كله ، على سبيل المثال: كوبايتين مية الساعة 10 الصبح ، وكوبايتين الضهر ، كوبايتين الساعة 3 مساء ، وهكذا لحد ما تخلصي الكمية كلها خلال اليوم.
– امنعي المحليات الصناعية: امنعي اي حاجة فيها محليات صناعية ، واللي مكتوب عليها سكر منخفض ، او حتى خالية من السكر لانه كل الحاجات دي بيبقى فيها محليات صناعية.
– مافيش نظام غذائي: متاكليش اي حاجة مكتوب عليها “حمية” ، التزمي بالاكل الطبيعي العادي.
– امنعي الدقيق او الجلوتين: ممنوع الخبز, المكرونة, البسكويت او الكوكيز, الخ كل الحاجات اللي داخل فيها دقيق, الا اذا كانت مصنوعة من الارز البني او الكينوا.
– امنعي السكر: امنعي الحلويات تماما.
– امنعي منتجات الالبان: امنعي الزبادي, اللبن, الجبن, الخ ، ولكن تقدري تاكلي بيض عادي.
– امنعي الاطعمة المعلبة والمصنعة: دي من الحاجات المعروف انك لازم تمنعيها لو عايزة تخسسي وزنك.
– متاكليش بره البيت: انسي الاكل بره خلال ال 7 ايام دول واعتمدي على الاكل المعمول في البيت بس.
– امنعي اللحوم الحمرا: خلال الاسبوع ده بس.
– كلي خضروات خضرا يوميا: كلي اي خضروات خضرا يوميا مع وجبتك او اشربيها كعصير اخضر.
– كلي بروتين في كل وجبة: دخلي البروتين في كل وجبة زي صدور الفراخ, صدر الديك الرومي, السمك (ماعدا البلطي), السمك التونة, التونة والسلمون المعلب, الجمبري والاستاكوزا, ستيك خالي من الدهون, اللحم الجاموسي, بياض البيض.
– 3 تمارين في 7 ايام: مارسي التمارين من 3 – 30 دقيقة او اكتر خلال ال 7 ايام.
3 تمارين تقدري تعمليهم خلال ال 7 ايام:
1- اليوم 1: تمارين للذراعين
2- اليوم 2: تمارين للمؤخرة
3- اليوم 3: تمارين عضلات المعدة والبطن
اعرفي حجم الوجبة المناسبة ليكي
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