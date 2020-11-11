مرض السكري ماهي اسبابه واعراضه

مرض السكري هو واحد من ابرز الامراض المزمنة التي ينتج عنها مضاعفات صحية خطيرة قد تودي بالبعض الى الوفاة.

ويعد السكري من الامراض الشائعة في أي سن، وتشير الإحصائيات إلى إن عدد المصابين بمرض السكري النمط الثاني في العالم، سجل ارتفاعا كبيرا جدا خلال العقود الأخيرة، ليصل إلى نحو 150 مليون إنسان. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 330 مليون مصاب بمرض السكري، حتى العام 2025.

ويوم 14 من شهر نوفمبر كل عام، هو اليوم العالمي للسكري.

السكري هو اضطراب في عملية هدم وبناء الكربوهيدرات (عملية الايض الطبيعية) التي يحصل عليها الجسم من الخبز، والبطاطا، والأرز، وغيرها من الاطعمة التي تتفكك وتتحلل تدريجياً. لتبدأ هذه العملية في المعدة ومنها الى الاثني عشر والامعاء الدقيقة.

وينتج عن عملية التفكك والتحلل هذه، مجموعة من السكريات (كربوهيدرات ) التي يتم امتصاصها في الدورة الدموية بحسب موقع "ويب طب".

وتعد خلايا الافراز الداخلي الموجودة في البنكرياس وهي خلايا بيتا، حساسة لارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يدفعها لافراز هرمون الانسولين الذي يعتبر جسراً أساسياً لدخول جزيئات السكر (الجلوكوز) إلى داخل العضلات، حيث يتم استخدامه كمصدر للطاقة، وإلى أنسجة الدهن والكبد حيث يتم تخزينه. كما يصل الجلوكوز الى الدماغ ايضاص، لكن بدون مساعدة الانسولين.

ويوجد في البنكرياس نوع آخر من الخلايا دوت الخليج خلايا ألفا، التي تعمل على افراز هرمون إضافي آخر يدعى الغلوكاغون، والذي يسبب إخراج السكر من الكبد كما ينشّط عمل هرمونات أخرى تعيق عمل الإنسولين. والموازنة بين هذين الهرمونين، تحافظ على ثبات مستوى الجلوكوز في الدم وتجنيبه التغيرات الحادة.

كيف تحدث الاصابة بالسكري

إن الاشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي وسليم ويحرصون على النشاط البدني، يحتاجون كمية قليلة من الانسولين لموازنة عمل الجلوكوز الواصل إلى الدم. لكن البدانة وزيادة الوزن تتطلب حاجة الجسم لكمية أكبر من الإنسولين لمعالجة كمية مماثلة من الجلوكوز في الدم، وهي الحالة التي يطلق عليها اسم "مقاومة الانسولين".

وعند اصابة خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس بالضرر، تنخفض كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجي، لتستمر هذه العملية عدة سنوات. وفي حال ترافق هذه الحالة مع مقاومة الانسولين، فإن هذا المزيج من كمية الانسولين القليلة ومستوى الفاعلية المنخفض، يؤدي لانحراف عن المستوى السليم للجلوكوز (السكر) في الدم، وفي هذه الحالة يتم تعريف الشخص بأنه مصاب بمرض السكري.

اسباب الاصابة بمرض السكري

تأتي السمنة والوزن الزائد في طليعة الاسباب وراء الارتفاع الحاد لاصابات مرض السكري حول العالم.

ومن اسباب مرض السكري الاخرى:

• تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات التي يتم امتصاصها في الدم بسهولة، ما يؤدي لزيادة مقاومة الانسولين.

• قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة.

• الخمول والكسل.

اعراض مرض السكري

يشير موقع "ويب طب" الى ان اعراض السكري تختلف باختلاف نوعه، كما ان بعض المصابون بمقدمات السكري او سكري الحمل قد لا يعانون من اية اعراض على الاطلاق، او قد يشعرون ببعض من أعراض السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني أو بجميع الأعراض سوية.

ومن ابرز اعراض مرض السكري الشائعة:

• العطش وشدة الجوع.

• كثرة التبول في أوقات متقاربة.

• انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة أو معروفة.

• التعب وتشوش الرؤية.

• صعوبة التئام الجروح.

• حدوث تلوثات بسبب العدوى في اللثة، والجلد، والمهبل او في المثانة البولية.