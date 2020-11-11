جدة- ولاء حداد الأربعاء,11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 12:07 ماهي الاسعافات الاولية للدغة الافعى، دوت الخليج مجموعة من الإرشادات و التحذيرات التي تساهم في السيطرة على انتشار سم الأفعى في الجسم، وتساهم في إنقاذ المصاب وتفادي أي مضاعفات أو أمور تحول دون النجاة. ماهي الاسعافات الاولية للدغة الافعى: عند التعرض للدغة الأفعى وكما جاء في موقع "مايو كلينك" فينصح بالآتي: الإتصال على الفور برقم الطوارئ .

الإبتعاد عن مكان تواجد الثعبان، وتذكر مواصفاته، لمساعدة الفرق الطبية على إعطاء العلاج المناسب.

البقاء في مكان آمن وهادئ وعدم التحرك.

إبقاء مكان الإصابة تحت مستوى القلب للسيطرة على انتشار السم.

إزِالة المجوهرات والملابس الضيقة عن المنطقة المصابة.

تنظيف الجرح بالماء والصابون.

تغطيت مكان الإصابة بضمادة نظيفة وجافة.

تجنب استخدام الأربطة الضاغطة أو الثلج.

يجب عدم فتح الجرح أو محاولة مص السُم. أعراض التعرض للدغة الأفعى: الشعور بألم ووجود خدوش في موضع اللدغة.

الشعور بألم حارق شديد في موضع اللدغة.

ظهور تورم وكدمات في الجرح.

الغثيان وانقطاع النفس وشعور عام بالضعف.

الشعور بطعم غريب في الفم.

بعض الثعابين تسبب أعراض عصبية، مثل وخز الجلد وصعوبة التحدث والضعف. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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