3 علامات تؤشر للاصابة بسرطان الغدة الدرقية

عديدة دوت الخليج انواع السرطان التي يمكن أن يصاب بها الانسان، ومنها سرطان الغدة الدرقية التي قد تحمل بعض العلامات التحذيرية التي ينبغي التنبه لها.

ومعلوم ان الغدة الدرقية تقع في قاعدة العنق اسفل تفاحة آدم وتأتي على شكل فراشة، وظيفتها الاساسية دوت الخليج إنتاج هرمونات تساعد على تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم فضلاً عن الوزن.

تصاب الغدة الدرقية بالعديد من المشاكل الصحية، منها فرط النشاط او الخمول اضافة الى سرطان الغدة الدرقية الذي يمكن استنتاجه من خلال هذه العلامات في الرقبة.

علامات تحذرك من الاصابة بسرطان الغدة الدرقية

قد لا يتسبب سرطان الغدة الدرقية بأية اعراض في البداية، لكن مع الوقت والنمو يمكن ان يسبب الالم.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن جمعية السرطان الامريكية أن مرض سرطان الغدة الدرقية يمكن أن يعطيك العلامات التحذيرية التالية:

• وجود كتلة في الرقبة تنمو بسرعة في بعض الاوقات.

• تورم الرقبة.

• الم في مقدمة العنق يصل الى الأذنين أحياناً.

وكانت المكتبة الوطنية الامريكية للطب نشرت دراسة تتعلق بالتحقيق في تأثير تشريح الرقبة على نوعية الحياة لدى مرضى سرطان الغدة الدرقية. مشيرة الى ان الغدد الليمفاوية الموجودة في العنق الجانبي والمثلث الخلفي، قد يكون لها علاقة بسرطان الغدة الدرقية المتمايز.

ومن العلامات التحذيرية الاخرى لسرطان الغدة الدرقية:

• بحة الصوت نتيجة انتشار السرطان على طول العصب، والذي يتحكم في الحبال الصوتية الواقعة بجانب القصبة الهوائية، ما يؤثر على جودة الصوت.

• السعال الذي يمكن أن يكون مستمراً في بعض الاحيان او لا يختفي.

• مشاكل البلع في حال كان ورم الغدة الدرقية كبيراً جداً بحيث يضغط على المريء ويجعل البلع صعباً.

• ضيق التنفس.

ما دوت الخليج اسباب سرطان الغدة الدرقية

لم يتمكن الطب من تحديد السبب الرئيسي وراء نمو العقيدات في الغدة الدرقية، لكن عوامل عدة يمكن ان تزيد من خطر الاصابة بسرطان الغدة الدرقية وهي:

• التاريخ العائلي.

• التقدم بالسن.

• النساء اكثر عرضة لنمو العقيدات من الرجال.

• التعرض للإشعاع في الرأس أو الرقبة.

خطورة مشاكل الغدة الدرقية

إن اي خلل في عمل الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي لمجموعة من المشكلات، منها الافراط في تناول الطعام والتعب وتسارع ضربات القلب فضلاً عن العصبية والتوتر والاكتئاب.

وبما ان وظيفة الغدة الدرقية الاساسية الا وهي التمثيل الغذائي في الجسم، فإن الخلل في هذه الوظيفة قد يتسبب في اضطراب النوم وفقدان الشهية ومع ذلك يزداد الوزن الذي قد يصعب التخلص منه لدى الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية.

كذلك يؤثر انتاج الهرمونات في حالة الجلد والشعر والنشاط البدني، وترتكز متانة العظام وعمل القلب والنمو الجنسي وقدرة المرأة على الحمل وانجاب طفل سليم على حالة هذا العضو الصغير الموجود تحت الحنجرة بشكل كبير.

ويخلط الناس احياناً بين التعب ومشاكل الغدة الدرقية، لكن الافراط في تناول الطعام دون سبب واضح وقلة النوم والتعب السريع، دوت الخليج مؤشرات على وجود مشاكل في الغدة الدرقية.

وينصح الاطباء بضرورة إجراء فحص سنوي وتحاليل هرمونية للاطمئنان على صحة الغدة الدرقية، وقد يندهش الكثير من الازواج أن عدوانية الشريك او سوء مزاجه قد يحدث بسبب مشاكل الغدة الدرقية وليس نتيجة عوامل خارجية.