المجلس الصحي السعودي: ٦ نصائح للوقاية من سرطان الرئة

جدة-ولاء حداد الأربعاء,11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 18:08
سرطان الرئة يعد من الأمراض السرطانية الشائعة من حيث أعداد الإصابة به، وهو مرض يمكن تفادي الإصابة به من خلال الإبتعاد عن مسبباته، وعن ذلك وتزامنا مع شهر نوفمبر وهو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الرئة، نشر المجلس الصحي السعودي من خلال الحساب الرسمي على تويتر، معلومات مهمة حول ذلك، جاءت كالآتي:
للوقاية من سرطان الرئة:
- الإقلاع عن التدخين.
- تجنب التدخين السلبي.
- الحفاظ على النشاط البدني.
- تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.
- الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار و الفواكه.
- إجراء فحوص للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل.
أعراض سرطان الرئة:
- حدوث سعال المتكرر والمستمر.
- حدوث سعال يصاحبه خروج الدم.
- الشعور بضيق في النفس بشكل مستمر.
- الشعور بألم في الصدر.
- تراكم السوائل في الرئتين.
- وجود بحة في الصوت.
- ضعف عام في الجسم.
- خسارة الوزن من دون سبب.
- الشعور بألم العظام.
- الصداع المتكرر.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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