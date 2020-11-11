افضل نظام غذائي يجب اتباعه بعد استئصال القولون، هو النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة لا ترهق الجهاز الهضمي، وتساعد على التشافي بعد الخضوع للعملية الجراحية، وتعالج المضاعفات الناتجة عن عملية الاستئصال، وعن ذلك النظام الغذائي ذكر موقع موسوعة الملك عبدالله للمحتوى الصحي النصائح التالي:

افضل نظام غذائي يجب اتباعه بعد استئصال القولون:

على المريض أن يشرب السوائل الخفيفة والمكثّفة لسهولة هضمها.

تجنب الأطعمة المليئة بالألياف لمدة شهرين بعد العملية.

المرضى بعد استئصال القولون يمكنهم تناول الطعام الصلب بشكل طبيعي بعدَ 6- 8 أسابيع من العملية.

يجب تناول الطعام ببطء وتقسيم الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات معتدلة الكمية خلال اليوم.

جعل الوجبات الرئيسية خلال فترة النهار أو وسطه وتناول وجبات خفيفة خلال فترة المساء.

تجنب تناول الأكل بسرعة أو مضغ العلك لتفادي الغازات.

تجنب الشرب من الشفاط أو المصاص، لأنَّ ذلك يزيد من الغازات.

تجنب التدخين تمامًا.

تجنُّب الحديث وشرب الماء معاً.

شرب 8-12 كوباً من الماء يومياً.

زيادة النشاط الحركي قدر المستطاع.

تناول الفواكه بدون القشور لسهولة الهضم.

الإمتناع عن الأطعمة التالية:

الكرنب، الملفوف، البروكلي، القرنبيط، البصل، البازلاَّء، المشروم، الثوم، الفاصولياء، اللوبياء، الفول، الحمّص، العدس، الحليب، الجبنة، القشطة، اللبن، الزبادي، البيض، السكَّر، الحلويات، البطاطس الحلوة، المشروبات الغازية، الفاكهة ذات البذور الكبيرة مثل البطيخ، الشمَّام، البهارات والشطة، والقهوة والشاي.

التركيز على الأطعمة التالية:

الخبز والحبوب، 6-11 حصَّة في اليوم: السميد، الأرز، الدقيق الأبيض أو طحين الشوفان ، الخبز الأبيض، البسكويت الهش أو بسكويت الشاي، فاصولياء ناشفة مطبوخة، هريس، جريش، بطاطس مسلوقة أو مشوية من دون قشور.

الخضروات 3-5 حصص في اليوم: جزر، فجل، صلصة طماطم، أيّة خضروات مسلوقة.

الفواكه 3-4 حصص في اليوم: صلصة تفَّاح، موز، فاكهة معلَّبة في ماء أو عصير، عصير ليمون.

اللحوم وبدائلها، 2-3 حصص في اليوم: لحم هبر، سمك، دجاج، بيض (تجنُّب البيض المقلي) لا تزيد على 3 مرات أسبوعياً.

الدهون والوجبات الخفيفة: الحلويات قليلة الدهون، مثل كيك إسفنجي انجليزي، زبادي جامد، عصائر، الفاكهة المثلَّجة.

متفرِّقات: مرق أو حساء خال من الدهون.

الحليب ومشتقَّاته، 1-2 حصَّة كل يوم: جميع الأجبان، الحليب ومنتجات الحليب بحسب التحمُّل، الزبادي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.