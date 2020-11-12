طريقة كباب الحلة باللحم الضاني والبصل بصوص جديد

نقدم لكم اليوم طريقة عمل كباب الحلة بصلصة متميزة من الأكلات المصرية الأصيلة التي يتم بها طبخ اللحم بطريقة جديدة ليست بالشوي أو السلق، وتعد من الوجبات المميزة واللذيذة والأكلات الشهيرة جدا في مصر فلا يوجد منزل لا يتقن عمل الكباب الحلة، وفي العزومات يتم تحضيرها وخلال التجمعات والمرأة المصرية تعدها خاصة في موائد إفطار شهر رمضان، ومن أكثر مميزات عمل كباب الحلة باللحم بأنها تعد بطريقة بسيطة وسهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت أو المجهود ويتم استخدام في تلك الوصفة لحم كتف الضاني حيث أنها تصنع أحلى كباب حلة بطعم لا يقاوم بطريقة رائعة. طريقة عمل كباب الحلة المصري بصوص جديد نحتاج إلى ½ كيلو لحم ضاني مقطع لقطع صغيرة. ½ كيلو من البصل المفروم يجب أن يكون مقدار البصل مثل مقدار اللحم. ملعقة صغيرة بهارات لحمة مكونة من بهاراتك المفضلة. ملعقة كبيرة سمن بلدي أو أي نوع. ملعقة كبيرة زيت نباتي. 2 كوب ماء مغلي. خطوات عمل كباب حلة سريع أولا في وعاء أو مقلاة ضعي الزيت والسمن وانتظري حتى يسخن بعض الشيئ وضعي عليهم اللحم وقلبيها على نار متوسطة.

اتركيها على النار حتى تغلق كل مسامات اللحم وتأخذ لون ذهبي من التحمير وقلبيها في كل الجهات حتى لا تلتصق.

يضاف البصل على اللحم وتقليب لمدة 5 دقائق حتى يأخذ البصل لون تحمير ذهبي، ثم يضاف عليها الفلفل الأسود حتى تعزز نكهة الطعم.

في تلك الحالة يضاف ماء مغلي على اللحم كوب واحد ثم تقليب اللحم مع الماء والبصل وتغطى المكونات على نار هادئة ونتركها حتى تنضج.

من وقت لآخر قلبي اللحمة حتى لا تحترق اللحم فيجب متابعتها وإضافة كوب آخر من الماء الساخن وتركها لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم غطي الحلة مرة أخرى واستمري في متابعتها بالتقليب حتى تنضج وفي حالة عدم نضج اللحم ضعي كوب ثالث من الماء المغلي.

إذا اقتربت اللحم من أن تنضج ضيفي ملح وقلبي واتركيه مع اللحم على النار لمدة 5 دقائق لتمتزج كل الأطعمة مع بعضها البعض والتأكد من عدم جفاف اللحم.

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