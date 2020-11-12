طريقة مسقعة الباذنجان بصوص البشاميل واللحم المفروم بالفرن

طريقة صينية مسقعة الباذنجان بالبشاميل ستقدمها لكم اليوم وجبة رئيسية من أكلات دول الشرق الأوسط المشهورة ولا تعتبر من الأكلات المصرية الرئيسية كما يعتقد الكثيرين ذلك، فيتم تحضيرها في اليونان وتركيا أكثر من دول عربية والخليج، فتصنع من الباذنجان وعدد من الخضروات وصلصة الطماطم الطازجة الشهية، واليوم سنعدها لكم بطريقة مبتكرة جديدة باللحمة المفرومة وصوص البشاميل لعمل صينية مسقعة شهية لكل الأسرة تكفي كل أفراد العائلة. طريقة عمل مسقعة الباذنجان بصوص البشاميل واللحم المفروم نحتاج إلى 2 ثمرة باذنجان مقشرة و مقطعة إلى حلقات. كوب ونصف من جبن موتزاريلا مبشورة. كوب ونصف من جبن سيدى مبشورة ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة زعتر ناعم. ربع كيلو لحمة مفرومة. كوب ونصف صلصة طماطم. 2 فص ثوم مفروم ناعم جدا. ثمرة بصل مبشور ومفرومة. مكونات بشاميل 2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض. 2 ملعقة كبيرة زبدة. نصف كيلو لبن طازج. نصف ملعقة صغيرة جوزة طيب. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. 4 ملاعق كبيرة جبن كيري. تحضير صينية مسقعة البشاميل بالباذنجان واللحم المفروم أولا يحضر البشاميل في وعاء على النار يوضع الزبدة حتى يذوب ثم ضعي عليه الدقيق وقلبيه حتى لا يتكتل ويتحمر باللون الأصفر. ثم يضاف عليها اللبن وهو ساخن وقلبي بسرعة حتى لا تتكتل مكونات البشاميل وتتبل بالبهارات والملح جوزة طيب. ثم يتم وضع الجبن الكيري الكريمي على خليط البشاميل مع الاستمرار في التقليب حتى يثقل القوام ويصبح صوص. خطوات صنع اللحمة العصاج بالبصل في مقلاة يتم تسخين الزيت وضع عليهم البصل والثوم وعليهم اللحم المفروم مع تقليب حتى تنضج اللحمة ويوضع عليهم صوص الطماطم مع تقليب.

ثم تبلي اللحمة بالملح والفلفل والزعتر ويقلب جيدا ثم يرفع خليط اللحم المفروم من على النار وتركهم حتى يبردوا اللحم المفروم وصوص البشاميل.

ثم تأتي خطوة تحضير صينية مسقعة بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى حلقات ورش القليل من الملح حتى يخرج منه الماء، وفي قالب فرن ضعي القليل من البشاميل.

وتليها طبقة الباذنجان بعد تحميره ثم يوضع عليه اللحمة المفرومة وطبقة باذنجان في النهاية وعليها صوص البشاميل.

يوضع على البشاميل طبقة الجبن الذي لديك وتدخل صينية المسقعة إلى الفرن يكون ساخن مسبقا على حرارة 180 مئوية وتترك لمدة ثلث ساعة بالفرن ويتم تناولها مع الأرز. طريقة عمل مسقعة الباذنجان بصوص البشاميل واللحم المفرومتحضير صينية مسقعة البشاميل بالباذنجان واللحم المفرومخطوات صنع اللحمة العصاج بالبصل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة مسقعة الباذنجان بصوص البشاميل واللحم المفروم بالفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.