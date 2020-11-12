أعراض متلازمة مابعد الكورونا

بعدما وصل العلماء والأطباء المختصين إلى مجموعة كبيرة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، وتم تعميمها على مختل دول العالم، ظهرت أعراض عدة تصيب المتعافين، وتستمر هذه الأعراض لعدة أسابيع، ومن ذلك ظهر مصطلح متلازمة مابعد كورونا، وهي كالتالي:

متلازمة مابعد كورونا:

متلازمة ما بعد كورونا دوت الخليج أعراض كورونا التي تستمر مع بعض المتعافين من الفيروس التاجي لفترة طويلة بعد التعافي، وقد حذر البروفيسور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أعراض كورونا طويلة الأمد في حوار مع الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، وقال: نحن نعلم على وجه اليقين أن هناك متلازمة ما بعد كورونا، يشار إليها أحيانًا باسم" كوفيد طويل الأمد المزمن، وقدم فاوتشي أبرز العلامات المؤكدة لمعرفة ما إذا كان لديك أي من أعراض كورونا طويل الأمد، وفقاَ لموقع "Eat".

اعراض متلازمة ما بعد كورونا:

وفقا لمجموعة من الدراسات الطبية التي نشرت في المجلات والمواقع الطبية من عدد من الدول التي انتشر بها فيروس كورونا إلى حد كبير، تم رصد مجموعة من الأعراض التي تصيب المتعافين من كورونا وهي:

التعب، ضيق في التنفس، خلل في وظائف الرئة، الشعور بالإنهاك، التهاب الرئتين، سعال جاف، ألم عند التنفس، ارتباك وآلام شديدة في العضلات، تسرع القلب المفرط، وهو معدل ضربات القلب السريع، وجود التهاب في القلب، تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بالدوار، والدوار عند الوقوف، اضطرابات الجهاز العصبي، خلل في التوازن، اضطرابات وصعوبة في النوم، ضباب الدماغ المتمثل في نقص القدرة على التركيز وكذلك مشاكل في الذاكرة،

بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا وهي الحمى والسعال وفقدان الرائحة والتعب والطفح الجلدي والصداع وآلام البطن والإسهال.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.