دراسة: كيف يحمي التفكير الإيجابي قدرات الدماغ

جدة-ولاء حداد الخميس,12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 17:00
لطالما عرضنا مجموعة من الدراسات والأبحاث الطبية التي تؤكد أن الحالة النفسية وصحتها لها تأثير مباشر على صحة الجسم، وترتبط بكثير من الأمراض سواء الوقاية منها أو علاجها، هاهي دراسة تشير إلى أهمية التفكير الإيجابي وكيف أنه يحمي قدرات ووظائف الدماغ، خاصة لدى كبار السن، إليكم التفاصيل.
التفكير الإيجابي والدماغ:
وجدت دراسة جديدة نشرت في دورية "سيكولوجيكال ساينس" أن الأشخاص الذين يشعرون بالحماسة والبهجة في ما يسميه العلماء "التأثير الإيجابي" أقل احتمالية في المرور بتجربة تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر، وهذه النتيجة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول دور التأثير الإيجابي في الشيخوخة الصحية.
تفاصيل الدراسة:
قام الباحثون بفحص الصلة بين التأثير الإيجابي وتدهور الذاكرة بالوضع في الاعتبار السن والجنس والتعليم والاكتئاب والتأثير السلبي والانبساط، لدى مجموعة كبيرة من الأشخاص كبار السن، ولمدة عشر سنوات متتالية.
وقالت كلاوديا هاس وهي أستاذ مساعد في جامعة نورث ويسترن الأميركية وهي أحد واضعي الدراسة: أظهرت نتائجنا أن الذاكرة تتراجع مع التقدم في العمر، وهذا أمر طبيعي، وما نستطيع فعله هو تقليل التراجع و الحد منه، والحالة النفسية الإيجابية لها دور في ذلك، والعكس صحيح.
وفي هذا الاطار، قالت إيميلي هيتنر الحاصلة على دكتوراه من جامعة نورث ويسترن والمؤلفة الرئيسية للدراسة "غير أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من التأثير الإيجابي تراجعت الذاكرة لديهم بشكل أقل على مدار عقد تقريبا".
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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