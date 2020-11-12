كنز لتنظيف عيون البوتاجاز والفرن في دقائق ومن أول استخدام

كنز لتنظيف عيون البوتاجاز، تعتقد الكثير من ربات البيوت أن تنظيف البوتاجاز تنظيف عميق مهمة صعبة، بل يعتقد البعض أنها مستحيلة، ولكن ما لا تعرفه الكثيرات من ربات البيوت أنه يمكن تنظيف البوتاجاز بشكل دقيق، في وقت قياسي باستخدام مواد بسيطة وفعالة في نفس الوقت، وللعلم فإن عملية تنظيف البوتاجاز ليست عملية جمالية فقط، لأن تنظيف البوتاجاز أول بأول يطيل من عمره الافتراضي ويرفع من سرعة أدائه، لذلك يجب الحرص على تنظيف البوتاجاز بالكامل مرتين أو مرة على الأقل في الشهر الواحد.

في البداية يتم ملء حوض الاستحمام بالماء الساخن، ثم يضاف له كوب من الخل وكوب من سائل الصحون ونصف كوب من بيكربونات الصوديوم. وبعد ذلك يتم إزالة عيون البوتاجاز وإطاراته وكذلك رفوف الفرن الداخلية،. وبعدها نضع جميع ما سبق في خليط الماء ونتركهم أطول فترة ممكنة. وفي هذه الأثناء نحضر خليط أخر مكون من كوبين من الماء الدافئ وربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من الخل، ونغمس فوطة أو اسفنجة نظيفة في هذا الخليط. ونبدأ بتنظيف سطح البوتاجاز جيداً وفرك جميع البقع والدهون حتى تختفي تماماً. وبعد ذلك نمسح سطح البوتاجاز بفوطة مبللة بالماء فقط، وبذلك نكون قد انتهينا من الجزء العلوي من البوتاجاز. وبعد ذلك نفتح الفرن ونمسح من الداخل بنفس الخليط الذي تم استعماله في تنظيف البوتجاز، ولكن يفضل استخدام اسفنجة أو فرشاة أسنان قيمة لفرك الدهون جيداً. وبعدها نمسح الفرن من الداخل بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

كنز لتنظيف عيون البوتاجاز والفرن في دقائقتنظيف الفرن

بعد ذلك يتم فرك باقي أجزاء البوتاجاز بإسفنجة أو فرشاة تنظيف، وسوف نلاحظ سهولة ازالة الدهون والبقع من العيون والإطارات بسرعة، كلما طالت مدة ترك أجزاء البوتاجاز في خليط الماء الساخن، حيث يساعد هذا الخليط على تحليل الدهون بشكل كبير ويسهل إزالتها بأقل مجهود، وبعد ذلك يتم شطف جميع أجزاء البوتاجاز بالماء.

وتترك على قطعة قماش نظيفة حتى تجف تماماً، وبعد ذلك يتم إعادة كل جزء إلى مكانه مرة أخرى، ويجب ارتداء قفازات طوال فترة التنظيف لحماية اليدين، كذلك يجب الحرص على فصل الغاز عن البوتاجاز طوال فترة تنظيفه وهذا لأمان وسلامة ربة المنزل وباقي أفراد الأسرة.