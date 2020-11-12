ماهي الاطعمة التي يجب تجنبها بعد العمليات الجراحية، دوت الخليج الأطعمة التي لا تساعد على الاستشفاء والتئام الجروح، وتكون صعبة الهضم تسبب اضطرابات هضمية وتستهلك طاقة الجسم، وعادة ما يمنع الطبيب بعض الأطعمة تبعًا لنوع العملية الجراحية المجراة، إلا أن هنالك مجموعة من الأطعمة يمنع تناولها بعد أي عملية جراحية، وهي..

ماهي الاطعمة التي يجب تجنبها بعد العمليات الجراحية:

نشرت عدد من المواقع الطبية المختصة قائمة بالأطعمة التي يمنع تناولها بعض العمليات الجراحية، جمعناها لكم في التالي:

الأطعمة غير المفيدة مثل المعجنات والبسكويت والأطعمة المملحة، كونها خالية من الفيتامينات و المعادن التي يحتاجها المريض بعد العملية الجراحية.

الحلويات و السكائر وذلك لارتفاع السكريات بها، ولصعوبة هضمها، بالإضافة إلا أنها خالية من الفوائد.

المقليات و الأطعمة الدهنية وهي أطعمة صعبة الهضم وتزيد الوزن خاصة أن المريض بعد العمليات الجراحية قليل الحركة، مما يساهم في زيادة الوزن سريعًا، وهي مثل اللحم المقدد والنقانق والزبدة والأجبان.

الأطعمة الجافة مثل اللحوم والفواكه المجففة وهي أطعمة تجهد من المريض منذ تناولها وحتى هضمها.

الخبز والأرز والمعكرونة دوت الخليج طعمة نشوية صعبة الهضم.

الخضار والفاكهة ذات الألياف العالية وذلك لأن الألياف تصعب عملية الهضم، وهي مثل الكرفس والذرة والقرنبيط والملفوف والبقدونس.

المشروبات السكرية عالية الكافيين مثل المشروبات الغازية والعصائر والقهوة الباردة المحلاة، كونها لا تحقق أي فائدة صحية للمريض.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.