المشروبات الغازية بدون سكر تضر بصحة القلب

المشروبات الغازية أو الباردة أو المرطبات دوت الخليج أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر حسب النكهة المضافة.

وبالتالي تعد هذه المشروبات من الاصناف غير الصحية والتي يحذر الاطباء وخبراء التغذية من تناولها كونها تؤدي الى زيادة الوزن وارتفاع السكر في الدم.

لكن البعض قد يلجأ للمشروبات الغازية المحلاة بشكل اصطناعي اثناء اتباع حمية لانقاص الوزن، لكن هذه الاصناف لا تخلو من الخطورة على الصحة كما يؤكد موقع "هيلت لاين" خصوصاً على صحة القلب.

المشروبات الغازية بدون سكر تضر بالقلب

دوت الخليج المشروبات التي يتم تحليتها بمحليات صناعية ونباتية لاعطاء مذاق حلو لها دون اضافة السكر، لكنها تسبب الضرر لاعضاء عدة في الجسم وعلى رأسها القلب.

وفي دراسة فرنسية حديثة، أكد الباحثون ان الاشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية المحلاة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن ومقاومة الانسولين والاصابة بمرض السكري.

كما ان مشروبات الحمية التي تعتمد على المحليات، تعد غير آمنة على الصحة بعكس ما يُروج لها بحسب غي مينز، باحث وطبيب مختص في أمراض القلب بمستشفى "ساندرا أتلاس باس" في نيويورك.

والدراسة التي نشرت في صحيفة الجامعة الامريكية لطب القلب، شملت اكثر من 100 الف مشارك قدموا بيانات بشأن نظامهم الغذائي وعاداتهم الحركية على مدى أشهر.

واعلن الباحث إلوي كازيلا، وهو الأكاديمي المشرف على الدراسة، إن استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، قد ازداد بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بحسب ماا نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

موضحاً ان الخطر الاكبر في هذه المشروبات المحلاة، يكمن في تأثيراتها على كل من صحة القلب وعملية التمثيل الغذائي المعروفة ايضاً بعمل الايض او الاستقلاب.

تأثير المشروبات الغازية على عملية الايض

فيما أشار روبرت لوستينغ، باحث مختص في شؤون السمنة واستاذ في جامعة كاليفورنيا في وقت سابق، إن هذه المحليات تلحق الضرر الجسيم بعملية الأيض أو التمثيل الغذائي، لأنها تعمل على خداع الجسم.

وأوضح العالم الأميركي أن هذه النكهات الحلوة ترسل إشارات إلى الدماغ وجهاز الهضم حتى يكون في حالة ترقب وتأهب لما سيتدفق من سكر، وعندما لا تصل السعرات التي كان يترقبها، فإن ضررا قد يلحق بوظائف هرمون الأنسولين الذي يؤدي دورا مهما في جسم الإنسان.

اضرار المشروبات الغازية على الصحة

اضافة لمخاطر السمنة وامراض القلب والسكري، فإن استهلاك المشروبات الغازية بشكل مفرط يمكن ان يتسبب بالاضرار التالية:

• زيادة خطر الاصابة بهشاشة العظام.

• زيادة مشاكل الكلى.

• ارتفاع في ضغط الدم.

• تعرض الكبد إلى التلف.

• ضعف عمليات الهضم.

• الإصابة بالجفاف.

• الارق والتوتر.

• زيادة خطر الاصابة بالسرطان والنقرس.

• تسريع تلف الخلايا في الجسم.

• زيادة فرصة تآكل الأسنان وتسوسها.