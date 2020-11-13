كفتة اللحم داوود باشا بالبطاطس بالفرن وجبة يونانية رائعة

كفتة اللحم من الوجبات الرئيسية الغنية بالفوائد والفيتامينات الضرورية للجسم وتعمل على بناءه وتقويته، واليوم سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل كفتة داوود باشا بالبطاطس صينية لذيذة بالفرن ومن أكثر الأكلات المعروفة في مناطق متفرقة بدول العالم كما أن طعمها لذيذ فإن لها شكل جميل وهي على المائدة وتناسب العزومات والمناسبات، وفي تلك الوصفة نضيف البطاطس إلى كرات اللحم التي تشبه الكفتة ويضاف عليها صلصة الطماطم وتركها حتى تتسبك داخل الفرن فتعطي لون ذهبي رائع الصينية وتقدم مع الأرز الأبيض لوجبة غداء رئيسية رائعة لكل أفراد الأسرة. طريقة كفتة داوود باشا بالبطاطس بالفرن احضري نصف كيلو لحم مفروم. ثمرة بصل كبيرة مبشورة ناعمة. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة ببابريكا. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم. ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة ناعم جافة. فلفل أسود مطحون على حسب الرغبة. ثمرات بطاطس على حسب الرغبة أو 4 ثمرات البطاطس. كمية من زيت القلي. لعمل الصلصة على صينية نحتاج 3 فص ثوم مفروم. ثمرة بصل مفروم ناعم. 4 ثمرات طماطم مقطعة. ملح وفلفل أسود ناعم على حسب الرغبة. خطوات بسيطة لصينية كفتة داود باشا بالبطاطس في وعاء ضعي البصل واللحم المفروم والملح والزنجبيل مع البابريكا والكزبرة الجافة وفلفل أسود وتعجن كل البهارات مع اللحم حتى تختلط تماما وتكون عجينة لحم متماسكة.

ثم ضعي كتلة اللحم في الثلاجة واتركيها لمدة ساعة حتى تتماسك جيدا وتأكدي من أن اللحم امتص كل البهارات والمكونات.

ثم أخرجي اللحم من الثلاجة واصنعي كرات متماسكة مع محاولة في أن تكون متساوية الحجم، وقلي الكفتة في زيت ساخن حتى تأخذ لون ذهبي بكل الأطراف.

يصفى كرات اللحم من الزيت ونضعها جانبا، وفي مقلاة زيت تحمير اللحم نحضر صلصة بوضع البصل مع الثوم ونقلب حتى تنضج ويضاف عليها عصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود وتترك حتى تغلي.

ثم تضع البطاطس المقطعة إلى شرائح في صينية وترص مع الكفتة وتترك المكونات تتسبك بالطماطم على نار متوسطة حتى تنضج تماما تأخذ حوالي نصف ساعة بالفرن، تقدم مع الأرز الأبيض. طريقة كفتة داوود باشا بالبطاطس بالفرنخطوات بسيطة لصينية كفتة داود باشا بالبطاطس

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