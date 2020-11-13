اكيد كل واحدة مختلفة عن التانية في الصفات الشخصية ، والابراج بتلعب دور مهم ورئيسي في الموضوع لانها مسؤولة عن التحكم في صفات شخصيتك الاساسية وحتى تحديدها كمان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعد الرجالة مش البنات زي ما اتعودنا دايما ، وهنقولهم ترتيب الشريكة من الاسوأ للافضل حسب برجها.
ترتيب الشريكة من الاسوأ للافضل:
1- المرتبة رقم 12: برج العقرب
المراة العقرب بتيجي في اول القايمة كأسوأ شريكة ، المرأة العقرب في العادة بتتميز انها صادقة جدا ومش بتخجل تقول الحقيقة حتى لو كانت قاسية وممكن تجرح اللي قدامها ، وبالتالي هما بيلاقوا صعوبة في التعامل الصعبة من غير ما لسانهم يقول حاجات تجرح ، ودايما بيعملوا غلطات ، على الرغم من حبهم الكبير للطرف التاني.
2- المرتبة رقم 11: برج العذراء
شريكة برج العذراء بتيجي في المرتبة التانية بعد العقرب ، المرأة العذراء بالرغم انها بتبذل مجهود كبير في علاقتها لكن دايما شايفة انها مقصرة وان شريكها مش سعيد ، وده بيأدي انها ممكن تتصرف تصرفات غريبة ، ودايما هتبقى حاسة بالغيرة وعدم الامان ، وبتحتاج باستمرار انها تطمن من شريكها على مكانتها عنده.
3- المرتبة رقم 10: برج الحمل
امرأة برج الحمل دايما متقلبة الذهن وفي دماغها افكار كتير ملغبطة ، وده بيخليها تغير قراراتها بسرعة ، لانها دايما مندفعة وبتاخد قرارات سريعة ،وبتتميز امرأة الحمل انها مسيطرة جدا ومتحكمة في الرجل بشكل كبير ، ولكن تصرفاتهم واندفاع امرأة الحمل ممكن يكون هو سبب موت العلاقة وفشلها.
4- المرتبة رقم 9: برج الثور
امرأة الثور بطبيعتها مش بتعبر عن اللي جواها وحبيبة مترددة ، ودايما بتميل انها تهرب من المشاكل بدل ما تواجهها ، بالاضافة لده هي مستقلة جدا وبتعتبر العلاقة قيد بالنسبة لها ، نساء برج الثور بيفضلوا حياة العزوبية اكتر بدل من الارتباط والاستقرار مع شخص مش مثالي او مش زي ما هما عايزين.
5- المرتبة رقم 8: برج السرطان
المرأة السرطان عاطفية جدا وبتعبر دايما عن اللي جواها وبتغرق شريكها في الحب والدفء في العلاقة ، وبيهتموا بشريكهم وعاطفيين جدا ، ولكن عيبها انها ممكن تبقى متطلبة جدا وبتتوقع من شريكها انه يعملها زي ما هي بتعمله بالظبط ، ونساء السرطان ممكن يصيبهم القلق او الاكتئاب الشديد دايما ، وده بيخلي التعامل معاهم صعب.
6- المرتبة رقم 7: برج الاسد
امرأة الاسد بتيجي في نص القايمة تقريبا ، ونساء الاسد بيتميزوا بالشجاعة بشكل كبير جدا ، ومغامرين وبيحبوا استكشاف كل حاجة ، وبيتوقعوا دايما ان شريكهم يشاركهم حماسهم وخبراتهم ، نساء الاسد مخلصين جدا في العلاقة ، ولكن التحذير الوحيد منهم هو انهم صعب جدا يحبوا بسبب بسبب شخصيتهم القوية جدا.
7- المرتبة رقم 6: برج الدلو
برج الدلو يعتبر البداية لابراج الشريكة الجيدة ، ويعتبروا شركاء مثاليين ، المراة الدلو كريمة جدا وبتحترم وتقدر نفسها بشكل كبير ، وده السبب اللي بيخليها ممكن تلتزم الصمت او تنسحب في حالة لو حاول شخص يأذيها عن قصد.
8- المرتبة رقم 5: برج الجوزاء
في المرتبة ال 5 بتيجي امرأة برج الجوزاء ، اللي بتتميز ان طبيعتها مزدوجة ، ممكن تبقى شريكة ملائكية وشيطانية في نفس الوقت ، نساء الجوزاء عندهم شخصية ساحرة وبيفضلوا الحياة اللي فيها مغامرة عن الاستقرار ، وبيحبوا الحرية ، عشان كده الجوزاء مش مناسبة للاشخاص اللي بيسعوا لعلاقات مستقرة.
9- المرتبة رقم 4: برج الميزان
امرأة الميزان هي رمز الحب والسلام ، انثى الميزان معطاءة جدا وبتتوقع دايما المساواة والاحترام من شريكها ، هادية وشخصيتها جذابة جدا ، ولكن مع ذلك هي مش معبرة اوي او مش بتقول اللي جواها دايما ، عشان كده بتسيب الامر لشريكها يخلق بيئة آمنة ليهم هما الاتنين يقدروا يعبروا فيها عن نفسهم.
10- المرتبة رقم 3: برج الجدي
الجدي بيجي في المركز التالت لافضل شريكة حسب الابراج ، امرأة الجدي طموحة وصبورة ودايما عندها رغبة قوية لعلاقة مثالية حالمة ، وعلى الرغم من انها شريكة مسيطرة شوية ، ولكن هي دايما مستعدة لمواجهة اي تحدي في العلاقة ، نساء الجدي شريكات مخلصات وصادقات وبيهتموا جدا بشريكهم.
11- المرتبة رقم 2: برج الحوت
امرأة الحوت انطوائية بطبيعتها ، الشريكة الحوت مش بتعبر عن مشاعرها بسهولة ، ومع ذلك هي شريكة ثقة جدا وبيحتفظوا باسرار ورغبات شريكهم ، نساء الحوت عندهم استعداد يضحوا بكل حاجة عشان يحافظوا على مستقبل علاقتهم وسلامة احبابهم وده بيخلي امرأة الحوت شريكة رائعة ومثالية جدا ، صادقين ومخلصين وعاطفيين.
12- المرتبة رقم 1: برج القوس
افضل شريكة على الاطلاق حسب الابراج هي امرأة القوس ، نساء برج القوس عاشقات, شغوفات, مخلصات ، بيعملوا مجهود كبير عشان يخلوا علاقتهم تستمر ، ولكن مع ذلك احيانا ممكن يحسوا بعدم الامان من وقت للتاني ، عشان كده الامر في ايد الشريك ان هو يطمنها باستمرار ويوصلها ان هو كمان ملتزم بالعلاقة زيها بالظبط.
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