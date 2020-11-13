طريقة عمل بيتزا المقلاة بالصور في عشر دقائق فقط بدون فرن أو خميرة

طريقة عمل بيتزا المقلاة بدون فرن هي ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال، حيث تبحث ربات البيوت عن أسهل وأسرع طرق لتحضير البيتزا في المنزل وبخطوات أقل لتبهر عائلتها دون الحاجة للذهاب إلى المطاعم، حيث أنها من الأكلات الشهية التي يحبها الكبار والصغار وتحضيرها في المقلاة سوف يختصر لكي خطوات كثيرة ومجهود كبير وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة لا تفرقيها عن الجاهزة، لذلك تابعي معنا.

المقادير

قبل معرفة طريقة عمل بيتزا المقلاة السريعة، تعرفي على المقادير اللازمة لتحضيرها والتي تتواجد في مطبخك بكل سهولة كالتالي:

كوب وربع من الطحين متعدد الاستخدامات.

كوب من اللبن الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من أي نوع زيت تفضليه، يرجح استخدام زيت الزيتون.

زعتر.

صلصة.

فلفل أخضر مقطع شرائح طويلة.

جبن موتزاريلا مبشورة.

أي إضافات تحبيها، حيث يمكنك استخدام شرائح الشاورما، أو شرائح الدجاج الكرسبي، أو اللحم المفروم، أو شرائح البيبروني، أو الجمبري، أو خليط من الجبن.

إذا كنتي لا تفضلين استخدام البيض في الطهي، قومي بعمل كيكة بدون بيض هشة ولذيذة وقولي وداعاً لزفارة البيض وهبوط الكيك.

طريقة عمل بيتزا المقلاة بالصور

يمكنك تحضير بيتزا المقلاة بكل سهولة وبخطوات مختصرة دون الحاجة إلى انتظار تخمر العجينة أو استخدام الفرن، لتحصلي على بيتزا ذات قوام مناسب وهشه وذات مذاق رائع، قومي باتباع الخطوات التالية:

احضري وعاء مناسب، ثم قومي بإضافة المكونات الجافة مثل كوب وربع من الطحين متعدد الاستخدامات، ورشه الملح، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، مع التقليب جيداً. في وعاء آخر قومي بإضافة المكونات السائلة، مثل كوب الزبادي بدرجة حرارة الغرفة الذي يعطي العجينة الرطوبة اللازمة، وملعقة زيت الزيتون. قومي بإضافة المكونات الجافة والمكونات السائلة معاً، مع العجن الجيد حتى تصبح العجينة جاهزة للخبز، لا تحاولي إضافة طحين حتى لا تنشف العجينة. قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين متساويين لعمل 2 بيتزا ذات حجم متوسط، قومي بفرد العجينة بشكل دائري وبسمك مناسب. قومي بتسخين المقلاة المدهونة بالزيت على النار على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي العجينة حتى تأخذ الأطراف اللون الذهبي، قومي بتقليبها على الوجه الآخر، ثم اجعلي النار هادئة. ضيفي صلصة على الوجه، ثم الجبن الموتزاريلا، والزيتون والفلفل وأي نوع من الإضافات التي تفضليها. انتظري حتى تأخذ العجينة اللون الذهبي للوجه الملامس للمقلاة، ثم قومي برفع المقلاة من على النار، ثم غطي المقلاة حتى يسيح الجبن وتصبح جاهزة للتقطيع والتقديم.

وبذلك نكون قد قدمنا لكي طريقة عمل بيتزا المقلاة بدون فرن وبدون خميرة وبخطوات سهلة وسريعة، يمكنك الآن تحضيرها في الأوقات التي تحتاجين فيها عمل وجبات سريعة لعائلتك، إذا كنتي من محبين الأكلات السريعة يمكنك استخدام خلطة البشاميل الجاهزة لتحضير أشهى الأكلات في دقائق.