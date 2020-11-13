تعتبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة أحد أفضل أنواع المقبلات اللذيذة التي يمكنك تقديمها بجوار أي طبق فهي تتميذ بشكل جميل الذي سيضيف لمسة جميله للمائدة وأما مذاقها وقرمشتها فلا توصف وكما أنها سيحبها الاطفال لمذاقها الجميل وكذلك يحبها الكبار وكما أنها تتميز بأنها ومغذية وسهلة التحضير. مكونات كفتة بطاطس محشية باللحم المفروم 3 ثمرات من البطاطس. 1 كوب من دقيق السميد الناعم. 1 بيضة بدرجه حرارو الغرفة. 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. 1 ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبه. رشة واحده من فلفل الاسود. مكونات كفتة بطاطس محشية باللحم المفروم لتحضير اللحم: 1/4 كيلو من اللحمة المفرومة الناعمة. 2 ملعقة كبيرة من زيت أو السمنة حسب الرغبه. 1 بصلة كبيرة مفرومة جيدا. ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من فلفل أسود. طريقة تحضير كفتة بطاطس باللحم المفروم أولا نقوم بتسخين السمنة أو الزيت حسب الرغبة ثم نضيف عليهم بصلة مفرومة جيدا ونقوم بالتحريك حتى تذبل ثم نقوم بإضافة اللحمة والملح والفلفل الأسود ونقوم بعدها بالتحريك من حين لأخر حتى نتأكد أنها نضجت اللحم المفروم وتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بسلق ثمرات البطاطس بعد الإنتهاء من السلق نقوم بتقشير البطاطس ونهرسها جيدا في وعاء كبير.

بعدها نقوم بإضافة السميد بالتدريج حتى ينتج لك عجين متماسك ثم نضيف البيضة والبيكنج باودر ونقوم بالعجن جيدا ويمكنك أيضا إضافة المزيد من دقيق السميد بعدها.

ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونقوم بالعجن حتى تمتزج المكونات جيدا.

بعدها نقوم بتشكيل كرات متساوية من الخليط ثم نفردهم كلهم ونضع فيهم الحشوة ثم نغلقها بشكل جيد جدا من جميع الأطراف ونشكلها أصابع ونغطيها بالسميد.

ثم نقوم بتحمية الزيت القلي جيدا في مقلاة ونضيف الكفتة ونقلبها من حين لآخر حتى تكتسب لونا ذهبيا من جميع الأطراف.

نصفي الكفتة من الزيت وهكذا تكون جاهزة للأكل والتقديم على مائدة الغداء لوجبة متكاملة. طريقة تحضير كفتة بطاطس باللحم المفروم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.