الفسيخ… تعرف على أسهل طريقه لعمله وتخزينه وافضل أنواع الأسماك المستخدمة في صناعته

مع قدوم موسم الشتاء يقبل الكثير من المصريين على تناول الفسيخ، وذلك لأنهم يفضلون تناوله في الشتاء عن الصيف، لان تناوله يجعلهم يشربون كمية كبيرة من الماء ويجعلهم يشعرون بالعطش وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على ماهو الفسيخ، وافضل أنواع الأسماك لصناعته، وماهي أسهل الطرق التي نستخدمها لكي نصنعه مثل المحلات.

ما هو الفسيخ

هو السمك المملح، وعملية تمليح الأسماك عرفها الفراعنة منذ قديم الأزل، وورثها المصريين عن قدماء المصريين، وكانوا المصريين القدماء يلجاون إلى تمليح الأسماك حتى يحتفظون بها فترة طويلة من الوقت، وكانوا يأخذونها معهم في الصحراء أثناء عملهم في المحاجر وبناء الأهرمات والمعابد.

هذا إلى جانب أن المصريين القدماء كانوا يشتغلون بالصيد فكانوا يستغلون توافر الأسماك في وقت معين من العام، ويقومون بتمليحه وصنعة فسيخ حتى يأكلونه في الأوقات التي لا تتوفر فيها الأسماك.

افضل الأسماك في صناعة الفسيخ

تعتبر الأسماك القشرية، أو التي تغطي جسمها القشور هي افضل الأسماك لصناعة الفسيخ أو لعملية التمليح وتخزينها لفترة طويلة، وافضل أنواع الأسماك القشرية لصناعته هي الأسماك القشرية الطويلة، ومنها البوري ، واللبيس والبني والقشر والبسرية .

الفرق بينه وبين الملوحة والسردين

هذه المسميات تطلق على طريقة واحدة وهي عملية تخليل أو تمليح الأسماك، ولكن القرق بينه وبين الملوحة والسردين، هي أن الفسيخ يطلق على الأسماك المملحة كبيرة الحجم، أما الملوحة فتطلق على الأسماك المملحة متوسطة الحجم، أما السردين فيطلق على الأسماك المملحة صغيرة الحجم .

مكونات صناعة الفسيخ

لكي تقومي بعمله يتطلب إحضار هذه المكونات

أولا: اختيار نوع من الأسماك القشرية سابقة الذكر

ثانيا: نقوم بتنظيف الأسماك والبعض لا يقوم بتنظيفها ويتركها كما هي

ثالثا يتوجب إحضار كمية من الملح والكركم والشطه والزيت

بعض الأكياس البلاستيكية أو البرطمانات البلاستيك

طريقة صناعته

بعد قيامنا بتنظيف الأسماك القشرية، نقوم بخلط الملح والكركم والكمون والشطه، ثم نملى جسم السبق بها، وتملئ الرأس والخياشيم ونغطي جسمها كلها بالملح، ثم ترص الواحدة عكس الأخرى في الأكياس البلاستيك وكذلك البرطمانات البلاستيك، ثم نحكم الغلق عليهم جيدا ونتركهم لمدة خمسة عشر يوما، وبعدها نخرجها من الأكياس أو البرطمانات لناكل أحلى فسيخ.

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