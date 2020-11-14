طريقة عمل ايلاينر جل مضاد للمية في البيت بمكونات طبيعية

الايلاينر من مستحضرات التجميل الاساسية عند بنات كتير لانه بيدي شكل حلو للعين وبيبزرها اكتر ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم طريقة عمل ايلاينر جل مضاد للمية ، بوصفة بسيطة جدا وبمكونات طبيعية مية في المية ، والايلاينر مش بس هيظهر عينيكي وهيحددها ، ولكن كمان هيوفر تغذية لمنطقة العين ، تعالوا نشوف المكونات والطريقة مع بعض.

طريقة عمل ايلاينر جل مضاد للمية:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– كبسولات زيت فيتامين E.

– جل الالوفيرا.

– زيت اللافندر.

– زبدة الشيا.

– كبسولات فحم.

– بولة زجاج صغيرة.

– علبة للتخزين.

الخطوات:

1- هاتي بولة زجاج صغيرة تكون نضيفة ، وحطي فيها معلقة صغيرة من زيت فيتامين E.

2- ضيفي له ½ معلقة من جل الصبار ، وقلبيهم مع بعض لحد ما يتخلطوا كويس.

3- ضيفي كام نقطة من زيت اللافندر ، الزيت ده هيحافظ على صحة العين.

4- دلوقتي ضيفي الفحم البودر ، ياما تجيبي كبسولات وتفتيحها وتاخدي البودر ، او تجيبي اقراص الفحم وتطحنيها ناعم جدا ، ضيفي كمية بسيطة من الفحم البودر بالتدريج حسب درجة السواد اللي انتي عايزاها للايلاينر.

5- هنضيف زبدة الشيا ، خدي كمية من زبدة الشيا والكمية بتعتمد على ظبط قوام الايلاينر ميكونش سايل ولا سميك اوي ، سيحيها في الميكروويف او على حمام مية سخنة ، وضيفيها لباقي المكونات.

6- قلبي المكونات مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس.

7- كده يبقى الايلاينر بتاعنا جاهز ، انقليه في علبة تخزين محكمة الغلق ، حطي العلبة في التلاجة طول الليل لحد ما المكونات تتماسك مع بعض.

8- بعدها يبقى الايلاينر الجل المضاد للمية جاهز للاستخدام ، لرسم عينيكي من غير اي تلطيخ وهيدوم معاكي فترة طويلة ، ومجرد ما هتجربيه مرة واحدة هتستغني عن اي منتج ممكن تشتريه من بره.

طريقة ازالة الايلاينر:

ممكن تستخدمي زيت جوز الهند مع قطعة قطن وتمسحي الجفن بالراحة ، كرري مسح الجفن لحد ما تتخلصي من كل اثار الايلاينر من على العين.

ازاي تعملي ايلاينر بألوان مختلفة:

تقدري تعملي ايلاينر ازرق, اسود, او حتي ابيض واخضر ، كله بيعتمد على المكونات اللي هتستخدميها ، في الوصفة اللي قولناها عشان اللون الاسود استخدمنا الفحم المنشط ، انتي تقدري تستبدلي الفحم وتضيفي جليتر بودر باي لون انتي عايزاه.

نصايح مهمة للحفاظ على الايلاينر:

– حاولي تحتفظي بالايلاينر في التلاجة عشان يقعد معاكي فترة طويلة وتتجنبي انه ملمسه او ريحته تتغير.

– قبل ما تخزني الايلاينر في اي علبة اتأكدي انها نضيفة كويس جدا عشان متنقلش اي حاجة للايلاينر.

– اثناء وضع الايلاينر على العين باستخدام الفرشة ، سيبيه ينشف في الهوا شوية بعد ما تحطيه.

– استخدمي الايلاينر على الجزء الخارجي من خط الرموش وبلاش من جوه عشان تتجنبي اي ضرر لعينك.

– اتجنبي استخدام الصبغات الصناعية في تحضير الايلاينر لانها مش كويسة لاستخدامها في مستحضرات التجميل.

اعملي مكياجك بنفسك في البيت بمكونات طبيعية