طريقة عمل ايلاينر جل مضاد للمية في البيت بمكونات طبيعية

الايلاينر من مستحضرات التجميل الاساسية عند بنات كتير لانه بيدي شكل حلو للعين وبيبزرها اكتر ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم طريقة عمل ايلاينر جل مضاد للمية ، بوصفة بسيطة جدا وبمكونات طبيعية مية في المية ، والايلاينر مش بس هيظهر عينيكي وهيحددها ، ولكن كمان هيوفر تغذية لمنطقة العين ، تعالوا نشوف المكونات والطريقة مع بعض.
طريقة عمل ايلاينر جل مضاد للمية:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– كبسولات زيت فيتامين E.
– جل الالوفيرا.
– زيت اللافندر.
– زبدة الشيا.
– كبسولات فحم.
– بولة زجاج صغيرة.
– علبة للتخزين.
الخطوات:
1- هاتي بولة زجاج صغيرة تكون نضيفة ، وحطي فيها معلقة صغيرة من زيت فيتامين E.
2- ضيفي له ½ معلقة من جل الصبار ، وقلبيهم مع بعض لحد ما يتخلطوا كويس.
3- ضيفي كام نقطة من زيت اللافندر ، الزيت ده هيحافظ على صحة العين.
4- دلوقتي ضيفي الفحم البودر ، ياما تجيبي كبسولات وتفتيحها وتاخدي البودر ، او تجيبي اقراص الفحم وتطحنيها ناعم جدا ، ضيفي كمية بسيطة من الفحم البودر بالتدريج حسب درجة السواد اللي انتي عايزاها للايلاينر.
5- هنضيف زبدة الشيا ، خدي كمية من زبدة الشيا والكمية بتعتمد على ظبط قوام الايلاينر ميكونش سايل ولا سميك اوي ، سيحيها في الميكروويف او على حمام مية سخنة ، وضيفيها لباقي المكونات.
6- قلبي المكونات مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس.
7- كده يبقى الايلاينر بتاعنا جاهز ، انقليه في علبة تخزين محكمة الغلق ، حطي العلبة في التلاجة طول الليل لحد ما المكونات تتماسك مع بعض.
8- بعدها يبقى الايلاينر الجل المضاد للمية جاهز للاستخدام ، لرسم عينيكي من غير اي تلطيخ وهيدوم معاكي فترة طويلة ، ومجرد ما هتجربيه مرة واحدة هتستغني عن اي منتج ممكن تشتريه من بره.
طريقة ازالة الايلاينر:
ممكن تستخدمي زيت جوز الهند مع قطعة قطن وتمسحي الجفن بالراحة ، كرري مسح الجفن لحد ما تتخلصي من كل اثار الايلاينر من على العين.
ازاي تعملي ايلاينر بألوان مختلفة:
تقدري تعملي ايلاينر ازرق, اسود, او حتي ابيض واخضر ، كله بيعتمد على المكونات اللي هتستخدميها ، في الوصفة اللي قولناها عشان اللون الاسود استخدمنا الفحم المنشط ، انتي تقدري تستبدلي الفحم وتضيفي جليتر بودر باي لون انتي عايزاه.
نصايح مهمة للحفاظ على الايلاينر:
– حاولي تحتفظي بالايلاينر في التلاجة عشان يقعد معاكي فترة طويلة وتتجنبي انه ملمسه او ريحته تتغير.
– قبل ما تخزني الايلاينر في اي علبة اتأكدي انها نضيفة كويس جدا عشان متنقلش اي حاجة للايلاينر.
– اثناء وضع الايلاينر على العين باستخدام الفرشة ، سيبيه ينشف في الهوا شوية بعد ما تحطيه.
– استخدمي الايلاينر على الجزء الخارجي من خط الرموش وبلاش من جوه عشان تتجنبي اي ضرر لعينك.
– اتجنبي استخدام الصبغات الصناعية في تحضير الايلاينر لانها مش كويسة لاستخدامها في مستحضرات التجميل.
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