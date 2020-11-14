طريقة تركية لعمل كيك رواني تركي ريفاني كيكة تشرفك قدام ضيوفك

كيكة رواني التركية وتدعى أيضا بأسم ريفاني وكما أنها تعتبر أحد أنواع الحلى الذي يشبه بسبوسة السميد اللذيذة المكونه من الدقيق والبيض واللبن الزبادي والسكر والتي تسقى بالعسل الشربات عند خروجها من الفرن وهي شهية جدا وسهلة وسرعة التصنيع، في خطوات بسيطة سوف نعدها في مطبخك وتقدم في المطبخ التركي في العزومات والأفراح كيك جيد بشكل متميز. طريقة عمل كيك رواني تركية ريفاني 3 حبات بيض. 1 كأس من دقيق السميد الناعم. 1 كأس من اللبن الزبادي. 1 كأس من السكر. 1 كأس من الطحين. 1/2 كأس من الزيت النباتي. 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. 1 ملعقة كبيرة من الفانيليا. لتحضير الشيرة. 3 اكواب من الماء. 3 اكواب من السكر. 1/2 ليمونة. تحضير كيك رواني تركي بشكل جديد اولا نقوم بتحضير الشيرة فنقوم بوضع في وعاء كبير كلا من السكر والماء ونقوم بالتحريك جيدا على نار عالية حتى يغلي المزيج.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونغلي المزيج لبضعة دقائق ثم نقوم بتركها حتى تبرد.

بعدها نقوم بوضع في وعاء عميق كلا من السكر والبيض ونقوم بالخفق حتى يرتفع المزيج.

ثم نضيف الزيت واللبن الزبادي ودقيق السميد الناعم ثم نخفق مره اخرى.

بعدها نضيف في النهاية الطحين والفانيليا والبيكنج باودر ونخفق مره اخرى حتى تمتزج المكونات جيدا.

ثم نقوم بإحضار قالب بايركس ويمكن أيضا استخدام صينية ونقوم بدهنها بالزيت ونضع فيها المزيج ثم نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

نخرج الكيكة من الفرن بعد أن ينضج ونقطعها ثم نسكب فوقها العسل الشربات ونقوم بتركها لمده ساعتين حتى تمتص الشيرة جيدا.

بعدها تكون كيكة الرواني الهشة الرائعة جاهزه للاكل وللتقديم في مناسبات والعزومات لتبهري ضيوفك. طريقة عمل كيك رواني تركية ريفانيتحضير كيك رواني تركي بشكل جديد

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