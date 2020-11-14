ماهي فوائد الفراولة لمرضى فقر الدم، دوت الخليج مجموعة من الفوائد تتحقق بتناول الفراولة باستمرار وإضافتها ضمن النظام الغذائي، والفراولة لها تأثير مباشر على الدم وتساهم في السيطرة على أمراضه، وعن فوائدها، التالي:

ماهي فوائد الفراولة لمرضى فقر الدم:

نصح موقع " ويب طب" بتناول الفراولة لاحتوائها على عنصر الحديد و الذي يسببه نقصه فقر الدم.

الفراولة غنية بالمعادن والفيتامينات التي تساهم في علاج فقر الدم.

العناصر الغذائية في الفراولة تساهم في تنقية الدم والجسم من السموم، وبالتالي تحسن من صحة الدم.

فوائد الفراولة الصحية:

المركبات البيولوجية الموجودة في الفراولة قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تعمل الفراولة على تحسين الحالة المزاجية، ومقاومة الاكتئاب.

الفراولة قليلة السعرات الحرارية و بالتالي فهي تناسب مرضى السكري.

يمكن لتناول الفراولة أن يساهم في رفع مناعة الجسم ضد الأمراض الشائعة.

فيتامين سي في الفراولة مفيد لصحة البشرة والجلد.

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان.

الفراولة مليئة بالمعادن والفيتامينات المهمة لمنح الجسم الطاقة والنشاط.

الألياف القابلة للذوبان في الفراولة تقي من ارتفاع الكوليسترول.

تقلل الفراولة من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب احتوائها على البوتاسيوم و المغنيسيوم.

الفراولة من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري.

أعراض فقر الدم:

إصفرار في لون الجلد.

الشعور بالضعف أو الإرهاق أو التعب العام.

صعوبة التركيز والإحساس بـالدوخة.

الأرق.

حصول تشنجات في الساق.

ضيق في التنفس وصداع.

الجفاف وتصلّب الأظافر.

عدم تحمل الجو البارد، بسبب نقص مخزون الحديد.

الشعور بارتفاع في حرارة الجسم، وعدم القدرة على تحمل الجو الحار.

اشتهاء أكل أشياء أخرى غير الطّعام، مثل: التّراب، والشّمع، والعشب، والورق، والجليد.

الإصابة بمتلازمة تململ السّاقين.

الخدران في مختلف أنحاء الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.