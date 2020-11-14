في اليوم العالمي للسكري 2020 كيفية الوقاية من السكري

اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكري، يحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام.

وفيما تدوم الحملة على السكري طوال العام، فان تحديد هذا التاريخ حصل من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

في مقالة اليوم، يستعرض لنا الدكتور ديفيد ساكستون ، المدير التنفيذي للشئون الطبية لمستشفى فقيه الجامعي لأسباب مرض السكري، انواعه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.

اسباب مرض السكري

بحسب د. ساكستون، مرض السكري هو حالة خطيرة يكون فيها مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا. ويمكن أن يحدث ذلك عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا يستطيع إنتاج الأنسولين على الإطلاق.

مضيفاً ان جميع أنواع مرض السكري ناتجة عن زيادة مفرطة للجلوكوز (السكر) في الدم.

لكننا جميعًا بحاجة إلى بعض الجلوكوز، فهو الذي يمنحنا الطاقة. ونحصل على الجلوكوز عندما تكسَر أجسامنا مركبات الكربوهيدرات التي نأكلها أو نشربها. ويتم إطلاق هذا الجلوكوز في الدم.

ونحتاج أيضًا إلى هرمون يسمى الأنسولين يصنعه البنكرياس، وهو الذي يسمح للجلوكوز في دمنا بالدخول إلى خلايانا وتزويد أجسامنا بالطاقة.

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري، يشعر البنكرياس بدخول الجلوكوز إلى مجرى الدم ويطلق الكمية المناسبة من الأنسولين ، وبالتالي يمكن للجلوكوز أن يدخل إلى خلاياك. ولكن إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن هذا النظام لا يعمل.

أنواع مرض السكري

يفيد د. ساكستون ان السكري 3 انواع دوت الخليج:

1. السكري من النوع الاول: وهو مرض يقوم الجهاز المناعي خلاله بإتلاف خلايا "بيتا" في البنكرياس، لأسباب غير معروفة ولم يتم تحديدها حتى الآن.

عند الاطفال، تجري عملية الإتلاف هذه بسرعة وتستمر من بضعة أسابيع حتى بضع سنين، أما عند البالغين، فقد تستمر سنوات عديدة.

2. السكري من النوع الثاني: او سكري البالغين، هو مرض يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا "بيتا" في البنكرياس لأسباب وراثية، على الأرجح، مدعومة بعوامل خارجية. وهذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين.

3. سكري الحمل:عبارة عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الحمل، ويعد من حالات عدم تحمل الكربوهيدرات (السكريات). وينجم سكري الحمل عن بعض التغيرات في الهرمونات التي تحدث لدى جميع النساء أثناء الحمل، إذ يتعارض مع ارتفاع مستويات بعض الهرمونات الجاري تصنيعها في المشيمة.

مضاعفات مرض السكري

على مدى فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم لإلحاق ضرر خطير بقلبك وعينيك وقدميك وكليتيك. وتُعرف هذه بمضاعفات مرض السكري.

لكن مع العلاج والرعاية المناسبين ، يمكن للناس أن يعيشوا حياة صحية. وهناك خطر أقل بكثير من تعرض شخص ما لهذه المضاعفات.

طرق الوقاية من مرض السكري

مليون شخص في المملكة المتحدة معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به للوقاية من مرض السكري من النوع الأول وفقاً لما قاله د. ساكستون.

انما يمكن منع أو تأخير حوالي ثلاث من كل خمس حالات من مرض السكري من النوع الثاني بالطرق التالية:

• نظام غذائي صحي ومتوازن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

• الاستيقاظ والنشاط للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

• تجنب زيادة الوزن.