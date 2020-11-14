طريقة عمل بيتزا الشوفان الدايت بدون دقيق صحية ومشبعة خطوة بخطوة

طريقة عمل بيتزا الشوفان الدايت هو ما نقدمه لك في هذا المقال، إذا كنت من محبين الأكلات الصحية الخالية من الدسم ستحب كثيراً هذه الوصفة الصحية المشبعة، حيث أن دقيق الشوفان يحتوى على الألياف المشبعة وأفضل العناصر التي تؤدي إلى إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم في وقت قليل، ويدخل كموكن رئيسي في أنظمة الرجيم المختلفة.

وقت التحضير

تستغرق حوالى ساعة من الزمن.

سعرات بيتزا الشوفان

قبل معرفة طريقة عمل بيتزا الشوفان الدايت، لابد أولاً الإطلاع على القيمة الغذائية الموجودة بها كالتالي:

نحصل من الواحدة على 8 مثلثات من البيتزا.

تبلغ السعرات الحرارية في القطعة الواحدة حوالي 157 سعر حراري.

الكربوهيدرات حوالي 13 جرام.

البروتين حوالي 8 جرام.

الدهون حوالي 9.5 جرام.

كوب من طحين الشوفان، حيث أن للشوفان فوائد عديدة في الرجيم.

نصف كوب من الماء الدافئ.

كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من السكر الدايت.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

شرائح من المشروم المقطع.

شرائح الفلفل الأخضر المقطع.

القليل من الزيتون المقطع.

زعتر.

صلصة البيتزا.

جبن موتزاريلا لايت قليل الدسم.

الإضافات المفضلة لديك والتي تلائم وجبة صحية مثل: التونة، اللحم المفروم، الشاورما.

ورق الريحان للتزيين حسب الرغبة.

المقاديرطريقة عمل صلصة بيتزا الشوفان

صلصة البيتزا من أهم المكونات التي تعطىها المذاق اللذيذ، يمكنك تحضيرها بطريقة صحية كالتالي:

في طاسة على النار قم بوضع كمية مناسبة من عصير الطماطم مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم تترك على النار قليلاً حتى تصبح ذات قوم مناسب.

قم بإضافة الملح وقليل من السكر الدايت وقليل من الزعتر.

بذلك تصبح الصلصة جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل بيتزا الشوفان

كثيراً ما نستمع لجملة “الدايت ليس حرمان”، لذلك إذا كنت من محبين البيتزا ولكن تخشى كثيراً من زيادة الوزن، يمكنك تحضير بيتزا الشوفان الصحية المشبعة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل كالتالي:

قم بإضافة الماء الدافئ والخميرة والسكر الدايت معاً في وعاء، ثم قم بتغطية الوعاء وتركه جانباً لمدة عشر دقائق حتى تتخمر الخميرة جيداً. في وعاء آخر، قم بإضافة طحين الشوفان و البيكنج بودر واللبن الزبادي وزيت الزيتون، مع التقليب جيداً. قم بإضافة محتويات الوعاء الذي يحتوى على الماء والخميرة إلى الوعاء الذي يحتوى على طحين الشوفان، مع العجن جيداً حتى تحصل على عجينة متماسكة. في صينية عمل البيتزا المدهونة بقليل من زيت الزيتون، قم بفرد العجينة في الصينية جيداً. قم بتوزيع صلصة البيتزا على الوجه، ثم إضافة الجبن والفلفل والزيتون والمشروم. قم بإضافة أي من الإضافات التي تفضلها التي سبق ذكرها، مع إضافة ورق الريحان على الوجه حسب الرغبة. ادخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة مرتفعة، اترك البيتزا حوالي نصف ساعة حتى تمام النضج. قم بإخراجها من الفرن وتقطيعها إلى 8 قطع مثلثة الشكل وتقديمها مع السلطة الخضراء.

وبذلك نكون قد قدمنا لك وجبة غذائية متكاملة صحية ومشبعة، يمكنك استغلالها كوجبة رئيسية في نظامك الغذائي، يمكنك تحضير بيتزا المقلاة السريعة في اليوم المفتوح لنظامك الغذائي.